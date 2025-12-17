Remodelación del Muelle enlace de la capital tinerfeña, un proyecto estratégico que modificará el frente litoral de Santa Cruz de Tenerife y que integrará el puerto en la ciudad

Panorámica del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Puertos de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de financiar, tramitar y ejecutar las obras de remodelación del Muelle enlace de la capital tinerfeña, un proyecto estratégico que transformará el frente litoral e integrará el puerto en la ciudad.

Según informa un comunicado, la actuación contempla una inversión total de 80 millones de euros (IGIC excluido), de los cuales el Cabildo de Tenerife aportará 24 millones de euros. La inversión restante se divide entre la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, con 32 millones de euros; el Ayuntamiento capitalino, con 16 millones de euros; y la Autoridad Portuaria, que destinará 8 millones de euros.

Una demanda histórica

El consejero de Presidencia, Administración Pública, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico y vicepresidente segundo del Cabildo insular, José Miguel Ruano, destacó “el esfuerzo conjunto de las diferentes administraciones para impulsar este proyecto que da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía tinerfeña, y en especial de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife, que quieren disfrutar de espacios de ocio junto al mar”.

La actuación permitirá la creación de zonas de uso comercial, restauración y paseos peatonales en cubierta, abiertos a la ciudadanía y compatibles con la actividad portuaria. Además, incluye la creación de una nueva estación de ferris y cruceros. Se configura, de esta forma, como un elemento clave de la nueva planificación urbana de la ciudad, y como motor de dinamización económica, turística y social.

La Autoridad Portuaria será la entidad responsable de la contratación de la redacción del proyecto, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud y la ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento gestionará los espacios abiertos a la ciudadanía que no tengan un uso estrictamente portuario, reforzando así la relación puerto–ciudad.

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Retoma la idea de finales de los noventa

El proyecto retoma la visión original del concurso internacional de ideas convocado a finales de los años noventa, que no pudo ejecutarse por falta de financiación. Mantiene así la transición natural entre la Plaza de España y el Muelle de Enlace y la adapta a las necesidades actuales mediante criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, racionalización de la inversión y seguridad portuaria.

Como resultado de los estudios previos, la superficie edificable se ha reducido en un 32 %, hasta unos 52.000 metros cuadrados, de los cuales cerca del 50 % se integrarán en el entramado urbano.

Con este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, las administraciones públicas dan un paso decisivo para avanzar hacia un modelo de ciudad más abierta al mar, moderna y sostenible, y consolidando el Muelle de Enlace como una nueva puerta de entrada para cruceristas, tránsito interinsular y ciudadanía.