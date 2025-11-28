El pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba el proyecto de las obras de enlace con el muelle que permitirá la apertura de la ciudad al mar

José Manuel Bermúdez, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

El pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba las obras de remodelación obras del Muelle de Enlace.

Según el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, con este convenio se concreta «una inversión de 80 millones de euros para financiar, tramitar y ejecutar las obras».

El proyecto de enlace con el muelle de Santa Cruz de Tenerife se remonta a los años 90.

Los trabajos incluyen una estación de cruceros y ferries. En esta misma zona habrá un área comercial, locales de restauración y paseos peatonales.

En este convenio participan la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife y la consejería de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Gobierno de Canarias.

Demanda histórica

Bermúdez ha destacado que se trata de una demanda histórica de la ciudad. «Comenzó a gestarse en el año 1991 con la constitución de una Comisión Puerto-Ciudad», ha aseverado.

Además, ha agregado que ya “en diciembre de 1997, la Autoridad Portuaria convocó un concurso internacional de ideas, con el objetivo de prolongar la ciudad hacia el mar».

El 40% de la inversión la aporta el Gobierno de Canarias, 32.000.000 de euros. El Cabildo de Tenerife colabora con el 30%, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el 20% del total y la Autoridad Portuaria el 10% del total del convenio.