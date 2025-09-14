El despliegue policial extraordinario se suma al operativo fijo de La Vuelta integrado por 132 agentes de la Guardia Civil

Un total de 1.100 agentes de la Policía y otros 400 de la Guardia Civil desplegados por la Delegación de Gobierno de Madrid vigilan este domingo la etapa final de La Vuelta ciclista a España, ante las protestas propalestinas que están acompañando la carrera casi a diario en las dos últimas semanas.

Convocatoria por redes

Bajo el lema ‘La única meta: Palestina libre’, el Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha convocado, a través de las redes sociales, protestas pacíficas en varios puntos del recorrido de esta vigésimo primera y última etapa, habitualmente un paseo por Madrid en honor al ganador.

Dirigentes de IU, Podemos y Mas Madrid han alentado a la participación en las movilizaciones «por el fin del genocidio del pueblo palestino» y contra la participación del equipo Israel-Pemier Tech en la carrera.

Localidad madrileña

Con recorrido de 106,6 km, esta última etapa saldrá de la localidad madrileña de Alalpardo a las cinco menos cuarto de la tarde y tiene prevista su llegada a Madrid capital a las 19:39 horas, donde dará diez vueltas al tradicional circuito por la Castellana con sus correspondientes diez pasos por meta.

Operativo La Vuelta

El despliegue policial extraordinario se suma al operativo fijo de La Vuelta integrado por 132 agentes de la Guardia Civil, y más de 70 efectivos de la Policía Nacional.

En la penúltima etapa, este sábado, una persona fue detenida acusada de atentar contra un agente de la autoridad en una de las concentraciones, una sentada a 18 kilómetros de la meta que obligó a parar por momentos la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía.