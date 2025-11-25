Denuncias por violencia machista

Cerca de 3.000 mujeres en Canarias denunciaron violencia machista en el segundo trimestre del año. Desde junio han sido atendidas 400 denuncias por agresiones sexuales en los centros de crisis 24 horas.

Con respecto a los casos ’18 Lovas’ y ‘Operación Íncubo’ consideran que han sido «un fracaso social y administrativo porque las instituciones no las ha protegido».

Manifestación en Tenerife

Informa: Elisa Pérez, Portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, más de mil personas han acudido a la manifestación convocada por el Foro contra la Violencia de Género. La marcha ha salido bajo el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán’.

Durante la movilización proclamaron consignas como «vivas nos queremos», «la justicia patriarcal es violencia institucional» y «no es un caso aislado, se llama patriarcado».

Las participantes han realizado una «performance» con unas 40 fotos de hombres célebres que han sido relacionados con algún episodio de violencia machista. Entre ellos, Gerard Depardieu, Plácido Domingo, Jeffrey Epstein, Mike Tyson y Pablo Picasso.

38 mujeres han muerto por violencia machista en lo que va de año. Desde que se tienen registros, en el año 2003, han sido asesinadas en España por violencia machista 1.333 mujeres y 65 menores.