Canarias se moviliza este 25N: horarios y lugares de manifestaciones y actos

Este martes 25 de noviembre el color morado vuelve a tomar las calles con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Millares de personas alzarán la voz en manifestaciones en Canarias para condenar cualquier tipo de violencia machista. La Red Feminista de Gran Canaria ha escogido el lema “Contra las violencias machistas, ¡haz tu parte!” mientras el Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife con el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán’.
Horarios y lugares de las manifestaciones y actos en Canarias
Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria. 19.00 horas. La Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 19.00 horas desde la Plaza de Santa Ana y finalizará en el Parque San Telmo bajo el lema ‘Contra las violencias machistas, ¡Haz tu parte!’
- San Bartolomé de Tirajana. Este miércoles 26 de noviembre a las 11.15 horas en el IES San Bartolomé se interpretará a narración oral teatralizada ‘Moramusa’ y se hará entrega de 25 ejemplares de libros relacionados con la Igualdad y la prevención de la violencia de género.
- La Aldea de San Nicolás. De 8.30 a 13.30 horas la Plaza de La Alameda y aledaños acogerá el escape room ‘No es un juego’ dirigido al alumnado del IES La Aldea. A las 12.00 horas se leerá el manifiesto en la puerta del Ayuntamiento, en la calle Real. Y a las 16:00 horas el Ayuntamiento de La Aldea pone a disposición de la ciudadanía guaguas gratuitas para asistir a la manifestación que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.
Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife. 19.00 horas. Movilización del Foro Contra la Violencia de Género, con el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán’. Esta última partirá desde la Plaza Weyler y recorrerá las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y San Francisco, finalizando en la Plaza de La Candelaria.
Fuerteventura
- Puerto del Rosario, 18.00 horas, tendrá lugar la protesta organizada por la Red Feminista.
Lanzarote
- Arrecife. 18.30 horas. Bajo el lema ¡Nos queremos vivas y libres! la manifestación saldrá desde Las Cuatro Esquinas hasta la Casa Amarilla.
- Taller de Habilidades Sociales en la Adolescencia para la prevención de la violencia de género a través del Teatro Participativo. Se desarrollará en la Casa de la Juventud del 25 al 28 de noviembre, con una sesión diaria de dos horas y media y la participación de 488 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
La Palma
- Los Llanos de Arinade. 18.00 horas. La asociación feminista Jacaranda Palmera convoca en la Plaza Clara Campoamor.
La Gomera
- El Cabildo junto a los ayuntamientos y las organizaciones feministas han organizado una batucada en la Plaza San Pedro y Vueltas en Valle Gran Rey a las 17:30 horas.
- A las 19:00 horas, la Asociación Mujeres Gara hará un acto de reconocimiento a las víctimas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián.
- El Ayuntamiento de Vallehermoso presenta este martes la exposición El Vestido Blanco, de la fotógrafa Michelle Fuertes Medina, una serie autobiográfica que aborda la violencia de género desde el autorretrato y la memoria emocional en la plaza de la Constitución, donde también se instalará un punto informativo con materiales divulgativos dirigidos a la población joven y adulta.
El Hierro
- El Cabildo de El Hierro en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) ofrece este martes a las 20.00 horas en el Centro Cultural Asabanos, en Valverde, la obra de teatro 500 pasos. La entrada será libre hasta completar aforo.
- Sobre las 17.00 horas se celebrará una carrera solidaria contra violencia de género organizada por el Club Atlético Princesa Teseida que arrancará desde la Delegación de Gobierno en la Villa de Valverde.