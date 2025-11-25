Canarias se moviliza este 25N: horarios y lugares de manifestaciones y actos

Este martes 25 de noviembre el color morado vuelve a tomar las calles con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Millares de personas alzarán la voz en manifestaciones en Canarias para condenar cualquier tipo de violencia machista. La Red Feminista de Gran Canaria ha escogido el lema “Contra las violencias machistas, ¡haz tu parte!” mientras el Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife con el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán’.

Canarias se moviliza este 25N: horarios y lugares de las manifestaciones y otros actos contra la violencia de género. EFE

Horarios y lugares de las manifestaciones y actos en Canarias

Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria . 19.00 horas. La Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 19.00 horas desde la Plaza de Santa Ana y finalizará en el Parque San Telmo bajo el lema ‘Contra las violencias machistas, ¡Haz tu parte!’

. 19.00 horas. La Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 19.00 horas bajo el lema ‘Contra las violencias machistas, ¡Haz tu parte!’ San Bartolomé de Tirajana . Este miércoles 26 de noviembre a las 11.15 horas en el IES San Bartolomé se interpretará a narración oral teatralizada ‘Moramusa’ y se hará entrega de 25 ejemplares de libros relacionados con la Igualdad y la prevención de la violencia de género.

. Este miércoles 26 de noviembre a las 11.15 horas en el IES San Bartolomé se interpretará a y se hará entrega de 25 ejemplares de libros relacionados con la Igualdad y la prevención de la violencia de género. La Aldea de San Nicolás. De 8.30 a 13.30 horas la Plaza de La Alameda y aledaños acogerá el escape room ‘No es un juego’ dirigido al alumnado del IES La Aldea. A las 12.00 horas se leerá el manifiesto en la puerta del Ayuntamiento, en la calle Real. Y a las 16:00 horas el Ayuntamiento de La Aldea pone a disposición de la ciudadanía guaguas gratuitas para asistir a la manifestación que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Tenerife

Santa Cruz de Tenerife. 19.00 horas. Movilización del Foro Contra la Violencia de Género, con el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán’. Esta última partirá desde la Plaza Weyler y recorrerá las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y San Francisco, finalizando en la Plaza de La Candelaria.

Fuerteventura

Puerto del Rosario, 18.00 horas, tendrá lugar la protesta organizada por la Red Feminista.

Lanzarote

Arrecife . 18.30 horas. Bajo el lema ¡Nos queremos vivas y libres! la manifestación saldrá desde Las Cuatro Esquinas hasta la Casa Amarilla.

. 18.30 horas. Bajo el lema ¡Nos queremos vivas y libres! la manifestación saldrá Taller de Habilidades Sociales en la Adolescencia para la prevención de la violencia de género a través del Teatro Participativo. Se desarrollará en la Casa de la Juventud del 25 al 28 de noviembre, con una sesión diaria de dos horas y media y la participación de 488 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

La Palma

Los Llanos de Arinade. 18.00 horas. La asociación feminista Jacaranda Palmera convoca en la Plaza Clara Campoamor.

Vallehermoso alza el grito de la libertad por el 25N.

La Gomera

El Cabildo junto a los ayuntamientos y las organizaciones feministas han organizado una batucada en la Plaza San Pedro y Vueltas en Valle Gran Rey a las 17:30 horas .

. A las 19:00 horas, la Asociación Mujeres Gara hará un acto de reconocimiento a las víctimas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián.

hará un acto de reconocimiento a las víctimas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián. El Ayuntamiento de Vallehermoso presenta este martes la exposición El Vestido Blanco, de la fotógrafa Michelle Fuertes Medina, una serie autobiográfica que aborda la violencia de género desde el autorretrato y la memoria emocional en la plaza de la Constitución, donde también se instalará un punto informativo con materiales divulgativos dirigidos a la población joven y adulta.

El Hierro