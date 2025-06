El objetivo del proyecto es recuperar los montes termófilos de la isla

Tres personas mayores de 60 años trabajan en el proyecto ‘Plántate’, una iniciativa del Cabildo de la Gomera que dio comienzo hace una década. Situado en la vertiente sur de la Gomera, al pie del Roque Agando, se encuentran dos parcelas de esta iniciativa.

Los objetivos de este proyecto son recuperar los montes termófilos de la isla y dar oportunidades de empleo a un sector que aglutina a seis de cada diez desempleados.

Integración laboral

«Nos han asignado tres personas y estamos muy felices porque tienen integrado dentro de su forma de ver la vida la cultura del esfuerzo y se nota que le están poniendo mucho corazón al trabajo y no hay más que ver cómo ha quedado la parcela», afirmó Pablo Navarro, agente de Medio Ambiente, a RTVC.

«El objetivo es que estos sean los bosques del futuro, es decir, esto va a empezar a catapultar semillas, a propagar semillas, para que un día esto camine con las propias normas de la naturaleza», añadió Navarro.

Estos dos objetivos se unen y que, a través de la inserción laboral, promueven acciones para la protección y mejora del medio ambiente. Una iniciativa que dos empleados del proyecto afirman que siguen con orgullo.

«Trabajar aquí ayudando al proyecto Plántate es algo magnífico«, declaró Hilda Padilla, empleada del proyecto FDCAN. José Manuel Conrado, otro de los empleados del proyecto, afirma que su estabilidad financiera está asegurada hasta su jubilación gracias a este empleo.

«En octubre cumplo 64, se me acaba el contrato y después por suerte tengo todo un año de paro. A los 65 llego sin tener que hacer nada más«, afirmó Conrado a RTVC. «Soy pedrero de toda la vida pero ahora no lo cambio, no cambio la desbrozadora por el martillo«, añadió este empleado.