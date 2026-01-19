Muere Valentino, el reconocido diseñador italiano

Valentino ha fallecido este lunes a los 93 años. Valentino creó un imperio en torno a la alta costura

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani ha fallecido, según anunció su fundación este lunes 19 de enero.

FOTO DE ARCHIVO: El diseñador de moda italiano Valentino Garavani saluda a su llegada al estreno de la película «Valentino: El Último Emperador», del director estadounidense Matt Tyrnauer / REUTERS / Denis Balibouse (ITALIA)

Conocido habitualmente solo por su nombre de pila, Valentino tenía 93 años y se jubiló en 2008.

Fundador de la marca homónima, Valentino alcanzó la cima de la alta costura, creó un imperio empresarial e introdujo un nuevo color en el mundo de la moda: el llamado «Rojo Valentino«.

FOTO DE ARCHIVO: El veterano diseñador de moda italiano Valentino Garavani posa durante la inauguración de su exposición en el Museo Ara Pacis de Roma, el 6 de julio de 2007. REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALIA)

«Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos», anunció la fundación en Instagram.

El velatorio tendrá lugar el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar en Roma el viernes a las 11:00 h (10:00 GMT), añadió.

Valentino fue considerado, junto con Giorgio Armani y Karl Lagerfeld, el último de los grandes diseñadores de una época anterior a que la moda se convirtiera en una industria global y altamente comercial, dirigida tanto por contables y ejecutivos de marketing como por modistos.

Lagerfeld falleció en 2019, mientras que Armani falleció en septiembre.

Valentino ha vestido a figuras como Jacqueline Kennedy Onassis y Elizabeth Taylor, diseñando vestidos de novia para ambas. También diseñó los vestidos de numerosas ganadoras del Óscar, como Julia Roberts, Cate Blanchett y Gwyneth Paltrow.