Muere Valentino, el reconocido diseñador italiano

Valentino ha fallecido este lunes a los 93 años. Valentino creó un imperio en torno a la alta costura
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani ha fallecido, según anunció su fundación este lunes 19 de enero.
Conocido habitualmente solo por su nombre de pila, Valentino tenía 93 años y se jubiló en 2008.
Fundador de la marca homónima, Valentino alcanzó la cima de la alta costura, creó un imperio empresarial e introdujo un nuevo color en el mundo de la moda: el llamado «Rojo Valentino«.
«Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos», anunció la fundación en Instagram.
El velatorio tendrá lugar el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar en Roma el viernes a las 11:00 h (10:00 GMT), añadió.
Valentino fue considerado, junto con Giorgio Armani y Karl Lagerfeld, el último de los grandes diseñadores de una época anterior a que la moda se convirtiera en una industria global y altamente comercial, dirigida tanto por contables y ejecutivos de marketing como por modistos.
Lagerfeld falleció en 2019, mientras que Armani falleció en septiembre.
Valentino ha vestido a figuras como Jacqueline Kennedy Onassis y Elizabeth Taylor, diseñando vestidos de novia para ambas. También diseñó los vestidos de numerosas ganadoras del Óscar, como Julia Roberts, Cate Blanchett y Gwyneth Paltrow.