Las mujeres rurales en Canarias representan el 29%

El IV Congreso Nacional de Mujeres Rurales ha puesto en valor en Tenerife el trabajo de la mujer en el campo y hace un llamamiento a la unión del sector para visibilizar su labor Informa: RTVC. El 29% de los afiliados al sector agrario son mujeres. El campo se puede convertir en un motivo para innovar y crear nuevos puestos de trabajo revalorizando la tierra. La mujer rural representa en Canarias el 29%. En el IV Congreso Nacional de la Mujer Rural se han dado cita en Tenerife más de 100 mujeres del sector agrícola. Unas jornadas para visibilizar su trabajo y exponer nuevas vías de desarrollo. Representantes de un sector que en España lideran los hombres, por esta razón, han resaltado la brecha salarial. Las mujeres ganan hasta un 40% menos que los hombres. En ellas recae la mayor tasa de temporalidad, un 61%. Datos que han expuesto y que se podrían cambiar han asegurado colaborando unidas en las cooperativas. El tiempo en Canarias | Los alisios desplazan la calima Un parapentista grave tras caer en una playa de Haría

Unión del sector

En los últimos años, nuevas generaciones de mujeres han apostado por recuperar los entornos rurales como medio de vida.

Aunque, insisten en transformar una realidad donde la inmensa mayoría de los titulares de explotaciones agrícolas son hombres, más de 18.500 frente a 7.900 mujeres.

Con la información y la formación se puede llegar a cambiar esta tendencia. Insisten en sacar a las mujeres de los pequeños núcleos y entren en el mundo asociativo y cooperativo.

Bajo el lema ‘Sembrando Sueños , cosechando éxitos’, este Congreso pretende que las mujeres accedan a los medios y oportunidades que les brinda el entorno.

