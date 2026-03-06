Música, humor y análisis internacional marcan la pauta de ‘Tiempo de Alisios’

El magacín matinal del fin de semana en la Radio Canaria recibirá la visita de la actriz Mónica Lleó y la escritora Elsa Punset este sábado a partir de las 08:00 horas

Elena Falcón presenta ‘Tiempo de Alisios’ cada sábado y domingo en directo, entre las 08:00 y las 11:00 horas.

‘Tiempo de Alisios’ de la Radio Canaria regresará un fin de semana más para encender la radio en directo en Canarias. Será entre las 08:00 y las 11:00 horas, con la periodista Elena Falcón y todo su equipo al frente. Durante tres horas de emisión, tanto el sábado como el domingo, se ofrecerán diversos contenidos y se contará con muchos protagonistas.

La filósofa, escritora y divulgadora Elsa Punset, se asomará al programa con motivo de la conferencia que pronunciará en Telde, Gran Canaria, y los desayunos Bueno de Boca tendrán con dos invitadas de excepción. El sábado, será la versátil actriz y directora de teatro, Mónica Lleó, quien compartirá su experiencia desde sus primeros pasos como modelo en escuelas de pintura o desfilando en pasarelas para moños y recogidos de pelo.

El domingo le tocará el turno a la cantante y compositora Nía, ganadora de la undécima edición del concurso Operación Triunfo, quien repasará su trayectoria y hablará de sus próximos proyectos.

A la izquierda, la actriz Mónica Lleó, y a la derecha, encarnando su personaje de monja en la obra teatral ‘Sorprendida’.

Elsa Punset, escritora y filósofa. Nía, cantante.

Como viene siendo habitual, La Sorimba pondrá sobre la mesa los asuntos de actualidad internacional con el análisis esta vez de Enrique Rodríguez, periodista de Blue Radio, y Nicolás Orozco, periodista en Senegal. La escalada de violencia, la situación en Oriente Próximo, las elecciones en Colombia… serán algunos de los asuntos sobre los que los corresponsales opinarán.

Asimismo, Tiempo de Alisios contará con expertos a quienes preguntará cómo proteger la economía doméstica ante posibles crisis financieras y conversará con canarios afectados por la ofensiva a Irán.

Por su parte, los más pequeños y pequeñas de la casa volverán a llenar la antena y la máquina del tiempo musical viajará hasta el año 1982 con la voz de Mercedes Sosa.

Las cartas de amor regresarán en esta ocasión abordando el duelo con frases como “Cuánto me hubiese gustado aprovechar más el tiempo a tu lado” y el domingo, volverán a participar en el programa el catedrático y profesor de Conservatorio Rubén Mayor (Magma Mía) y la periodista Noelia Gil (La Pibada).