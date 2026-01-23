‘Noche de Taifas’ rinde homenaje a Venezuela «Con el Alma Llanera»

Elvis Sanfiel presenta este sábado, a las 22:30 horas, un programa muy especial dedicado a Venezuela que «va a tocarle a todo el mundo el corazón»

Este sábado, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emite una entrega muy especial de ‘Noche de Taifas‘. El programa dedicado a la música tradicional de las Islas, viaja en esta ocasión hasta «la novena isla» para rendir homenaje a Venezuela y a los profundos lazos que la unen con Canarias.

Bajo el título “Con el alma llanera”, el espacio presentado por Elvis Sanfiel reúne a artistas canarios y venezolanos en un encuentro cargado de emoción y memoria compartida que pone en común acentos y repertorios a ambos lados del Atlántico. Un canto a los canarios que hicieron de Venezuela su hogar, y a los venezolanos y venezolanas que hoy forman parte de nuestra tierra.

El programa contará con la participación de Carlos Baute como invitado especial, uno de los artistas venezolanos más populares y con una estrecha vinculación con Canarias, donde ha actuado en numerosas ocasiones. Sobre el escenario del Patio María Mérida se sumarán a este sentido homenaje Los Hermanos Brito, LuzYamelín Rivero, Ricky Furiatti, Jeal Paul “El Coplero”, Ciro Corujo, Leyla Melo, Giancarlo Santelli, Nancy Toro, Ana Obando y Benito Cabrera, en un encuentro musical único y profundamente simbólico.

“Nadie puede perderse este programa. La música y los lazos entre Canarias y Venezuela serán los grandes protagonistas de una noche que va a tocarle a todo el mundo el corazón”, afirma Elvis Sanfiel, presentador del espacio.

Una noche para celebrar la convivencia, la prosperidad y el deseo de paz de un país hermano, a través de la música como lenguaje común.