ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Noche de Taifas’ rinde homenaje a Venezuela «Con el Alma Llanera»

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Elvis Sanfiel presenta este sábado, a las 22:30 horas, un programa muy especial dedicado a Venezuela que «va a tocarle a todo el mundo el corazón»

Este sábado, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emite una entrega muy especial de ‘Noche de Taifas‘. El programa dedicado a la música tradicional de las Islas, viaja en esta ocasión hasta «la novena isla» para rendir homenaje a Venezuela y a los profundos lazos que la unen con Canarias.

Bajo el título “Con el alma llanera”, el espacio presentado por Elvis Sanfiel reúne a artistas canarios y venezolanos en un encuentro cargado de emoción y memoria compartida que pone en común acentos y repertorios a ambos lados del Atlántico. Un canto a los canarios que hicieron de Venezuela su hogar, y a los venezolanos y venezolanas que hoy forman parte de nuestra tierra.

El programa contará con la participación de Carlos Baute como invitado especial, uno de los artistas venezolanos más populares y con una estrecha vinculación con Canarias, donde ha actuado en numerosas ocasiones. Sobre el escenario del Patio María Mérida se sumarán a este sentido homenaje Los Hermanos Brito, LuzYamelín Rivero, Ricky Furiatti, Jeal Paul “El Coplero”, Ciro Corujo, Leyla Melo, Giancarlo Santelli, Nancy Toro, Ana Obando y Benito Cabrera, en un encuentro musical único y profundamente simbólico.

Nadie puede perderse este programa. La música y los lazos entre Canarias y Venezuela serán los grandes protagonistas de una noche que va a tocarle a todo el mundo el corazón”, afirma Elvis Sanfiel, presentador del espacio.

Una noche para celebrar la convivencia, la prosperidad y el deseo de paz de un país hermano, a través de la música como lenguaje común.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La CIAF sugiere que la fractura del carril provocó el descarrilamiento del tren en Adamuz

Ecologistas alertan del riesgo del Siam Park de Gran Canaria por ir en una zona inundable

La Guardia Civil intercepta 877 kg de hachís en Fuerteventura

Clavijo apela a la unidad en el Parlamento para defender el «irrenunciable» acervo RUP de Canarias ante la UE

RTVC ofrece una cobertura completa del UD Las Palmas – Córdoba CF este sábado

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026