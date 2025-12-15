ES NOTICIA

‘Noveleros’ despliega este martes la bandera multicolor en Televisión Canaria

El espacio de Televisión Canaria dedica su episodio a la comunidad LGTBI+, desplegando la bandera ‘queer’ para visibilizar diversas orientaciones e identidades

Este martes, a las 22:40 horas, ‘Noveleros‘ abre una ventana a la diversidad y la libertad con el episodio «Queer». El programa de Televisión Canaria despliega la bandera multicolor, símbolo del colectivo LGTBIQ+, para dar voz a realidades que celebran la libertad de ser y de amar sin etiquetas ni corsés.

El programa acompaña a Laura Leira, bisexual y una de las pocas mujeres drag queen de Canarias, durante uno de sus espectáculos en Tenerife. Una historia marcada por la música, el escenario, la diversidad y el amor propio.

Los espectadores podrán conocer también a Fano, una persona que nunca se sintió identificada con los límites del binomio hombre-mujer y que hoy se define como persona no binaria. Su recorrido vital, su activismo LGTBI+, su trabajo en Correos y su pasado en la producción de espectáculos, donde creó su alter ego, Laura “La Peligro», dibujan una historia de búsqueda, coherencia y compromiso.

‘Noveleros’ será además testigo de una historia de amor que hizo historia en Canarias. Damián y Cristo, el primer matrimonio homosexual que se casó en Tenerife, renuevan sus votos veinte años después en una ceremonia muy especial que estará oficiada por el reportero Abiam, prometiéndose, al menos, dos décadas más de complicidad y amor incondicional.

El broche final llega de la mano de Sarah, una mujer transexual que se descubrió a sí misma tras trasladarse de Gran Canaria a Londres. Hoy, de regreso en las Islas, vive uno de los mejores momentos de su vida, triunfa en redes sociales con su personaje de Guaci y trabaja como responsable de apoyo emocional en el gabinete de psicología donde fue paciente durante su proceso de transición.

