La Premio Nobel de Literatura reivindica el papel de las mujeres maduras como motores de cambio cultural en el festival Tenerife Noir

La escritora Olga Tokarczuk visita hoy Santa Cruz de Tenerife para participar en el festival de novela negra Tenerife Noir. La autora polaca analiza la falta de distancia necesaria para crear literatura en la actualidad. Tokarczuk defiende además la identidad humana vinculada a la naturaleza por encima de las fronteras nacionales.

La autora confiesa una profunda sensación de fragilidad ante el caos del mundo actual. Olga Tokarczuk explica que la buena literatura necesita siempre una distancia física y emocional. Sin embargo, el ritmo frenético de hoy impide a los escritores alcanzar ese espacio de reflexión.

La Premio Nobel señala que esta falta de perspectiva empuja a los autores hacia nuevos horizontes. Muchos creadores buscan refugio ahora en géneros como la ciencia ficción o la novela negra. Estas estructuras permiten introducir mensajes vitales para la humanidad de una forma mucho más eficaz.

Escribir una novela policíaca resulta para ella un proceso cómodo y muy gratificante. Tokarczuk compara la creación de este género con la preparación de un bizcocho casero. Solo hace falta mezclar un cadáver, varios sospechosos y una búsqueda incansable de la verdad.

Olga Tokarczuk: «Me siento indefensa y frágil en estos tiempos de lío» / Ricardo P. Toledo

Identidad líquida y el poder de las mujeres

La escritora propone una nueva forma de entender quiénes somos realmente como seres humanos. Ella rechaza las definiciones basadas únicamente en las nacionalidades o los pasaportes oficiales. Tokarczuk afirma que nuestros cuerpos pertenecen al agua de los ríos y de los mares.

Esta conexión con el entorno natural marca la identidad de los habitantes de las islas. La autora observa cómo el océano influye en la manera de pensar de los canarios. Según su visión, el cuerpo humano recuerda siempre su procedencia de los ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, la Premio Nobel resalta el valor antropológico de las mujeres de avanzada edad. Ella las considera las verdaderas portadoras de la cultura en todas las sociedades modernas. Por esta razón, decide convertirlas en protagonistas fuertes y valientes de sus propias historias.

Influencias literarias y el misterio guanche

Tokarczuk reconoce su herencia literaria vinculada directamente a los grandes maestros de América Latina. Se define a sí misma como una hija espiritual de Borges, Cortázar y José Donoso. Estos autores enseñaron a la escritora a tratar la literatura como un espacio de libertad.

Esa formación convive con la tradición más oscura característica de la Europa central y oriental. Los relatos de Franz Kafka y Bruno Schulz forman parte esencial de su ADN creativo. Esta mezcla de estilos define su mirada única sobre la realidad y la ficción.

Durante su estancia, la historia de los antiguos guanches ha despertado su curiosidad profesional. Tokarczuk anima a los autores españoles a escribir sobre los orígenes de Canarias. Ella visualiza este relato histórico como una producción ideal para plataformas como Netflix.