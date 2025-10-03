La ONG, Open Arms, ha organizado una jornada de puertas abiertas en Las Palmas de Gran Canaria

Open Arms invita a Vox a subir a su barco para conocer su labor y desterrar el odio.

Open Arms ha invitado este viernes a Vox a que sus representantes suban a bordo de su barco en alguna de las escalas que va hacer en octubre en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote para conocer su labor, que ha permitido salvar más de 70.000 vidas en el mar, y a empezar a desterrar «su odio».

En el comienzo de la jornada de puertas abiertas que la ONG ha organizado en Las Palmas de Gran Canaria, su coordinadora pedagógica, Ángeles Schjaer, se ha referido así a los dos diputados de Vox, Nicasio Galván y Alberto Rodríguez, que el día de la llegada del barco al puerto de La Luz se grabaron un vídeo delante de él para pedir de nuevo en redes sociales que sea «confiscado y hundido».

Schjaer ha recalcado que la misión de Open Arms estos días en las islas, pactada con el Gobierno de Canarias, se centra en dar herramientas que favorezcan el pensamiento crítico de los más jóvenes, un estrato social donde el llamamiento al odio contra inmigrante pobre «está calando hondo».

Esta portavoz de la ONG ha reconocido que les preocupan ese tipo de mensajes por su potencial impacto social, aunque consideran que son «poquitos», que muchas veces son difundidos de forma artificial por ‘bots‘ (cuentas robotizadas en redes sociales), no por personas reales, y que siempre son menos que los mensajes de aliento.

Obligación moral y legal en el mar de rescatar náufragos

A juicio, Open Arms se trata de un discurso tan «indecente», que han llevado incluso a que la Armada haya tenido que recordar a sus promotores políticos «que la obligación moral y legal en el mar» de sus barcos y de cualquier otro es rescatar a los náufragos.

«Son mensajes que agreden a cualquiera, no solo a nosotros. A mí me hace mucha gracia que sean tan valientes y se pongan detrás de una valla a grabarse un vídeo y no vengan aquí a hablar con nosotros. Me parece absolutamente ridículo lo que están haciendo. Creo que lo que se está construyendo es una campaña del odio para ganar votos porque creen que así van a tener más seguidores», ha aseverado.

Por ello, la representante de la ONG ha invitado a los parlamentarios de Vox en las islas a visitar el barco y a hablar con ellos: «Que vengan y nos sentamos a tomar un café y hablamos. Y entonces, seguramente, vamos a llegar a puntos en común».

A juicio de Ángeles Schjaer, «la gente no es tan mala ni tiene esa mentalidad». «Lo que ocurre es que estamos en un momento en el que vende más tener un discurso fascista y con unas tendencias determinadas que ser una buena persona. Lo absurdo es que se haya puesto de moda ser mala gente. Tenemos que revertir eso», ha añadido.

La ONG se alegra de que la respuesta que están recibiendo de los escolares que visitan el barco es bien distinta, porque «ellos no hacen la diferencia que sí hacen los adultos», a los que ha culpado de enviar a los jóvenes «informaciones muy distorsionadas» y alejadas de la realidad, que incitan al odio.

Visita de estudiantes

Durante su visita al barco, un grupo de chicos del instituto Guanarteme y del colegio Iberia, ambos de Las Palmas de Gran Canaria, han conocido cómo funciona la Open Arms durante una misión y se les ha informado también del entramado legal y el contexto sociopolítico relacionado con las migraciones.

Los responsables de la ONG han precisado, eso sí, que durante su estancia en Canarias no tienen previsto participar en rescates, a menos que Salvamento Marítimo solicitara su apoyo u ocurriera una emergencia.

La responsable de Open Arms en Senegal, Carmen Torres, quien también colabora con estas jornadas formativas, ha explicado en qué consiste el programa ‘Origen’, que la ONG desarrolla en ese país subsahariano desde 2019 y cuyo impacto real se verá a largo plazo.

Sin embargo, sí han apreciado ya que en comunidades locales con las que han trabajado, muchos jóvenes han descartado emprender el peligroso viaje en cayuco hacia Europa.

Esta iniciativa brinda a comunidades locales información sobre la realidad de la migración por vías no seguras y las acompaña en la búsqueda de alternativas de desarrollo a través de la formación digital y el emprendimiento, instrumentos con los que se ha formado hasta ahora a más de 4.000 personas, ha detallado.

En esas charlas comunitarias la ONG, con la ayuda de voluntarios que considera «capitanes de la información», cataliza debates en los que se habla «de cómo se imaginan Europa y cómo es Europa en realidad», además de advertir a sus participantes de los principales riesgos asociados a las rutas migratorias no seguras. «Lo que perseguimos con este con este programa en Senegal es evitar el sufrimiento y la muerte», ha referido.