La formación busca ofrecer una gestión más cercana y comprometida con Canarias y su gente.

Este sábado, Óscar Hernández ha sido elegido presidente de Municipalistas Primero Canarias, un nuevo partido político que se marca como objetivo renovar el panorama del nacionalismo progresista. La elección de Hernández se produjo en el marco del primer Congreso de la formación, celebrado en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. La cita, que reunió a más de 1.500 personas, contó con la presencia de representantes de CC —con la asistencia, entre otros, del presidente canario Fernando Clavijo—, PP, PSOE, ASG, AHI, AM y otros partidos y asociaciones de la sociedad civil.

Hernández, quien es alcalde de Agüimes, destacó que el proyecto nace con un claro compromiso de gestionar Canarias de forma valiente, progresista y nacionalista, de la mano de su gente. «Este es el inicio de una nueva era», aseguró en su discurso inaugural, haciendo hincapié en que la formación busca anteponer el bienestar de Canarias sobre cualquier otro interés.

Municipalismo con foco en la soberanía y el empleo

El flamante presidente destacó que la defensa de la soberanía de Canarias será la prioridad absoluta de la formación. En su intervención, subrayó que la actividad económica y la creación de empleo serán pilares fundamentales en el desarrollo de políticas de vivienda, sanidad, educación y bienestar social. «El futuro de los jóvenes y su desarrollo vital y profesional» también está en el centro de sus propuestas.

Además, Hernández expresó que, a pesar de los momentos de tensión interna, el proyecto arranca con una base sólida e ilusionante. «Tenemos unos cimientos fuertes y la capacidad de crecer sin límites», añadió, destacando que su propuesta política será siempre abierta y plural, buscando el consenso con diferentes sectores.

Un pacto por la unidad y el diálogo

En su discurso, Hernández reiteró la voluntad de diálogo y la necesidad de establecer una mesa de unidad de acción política en Canarias. La idea es sumar fuerzas con otras formaciones políticas de cara a las elecciones, buscando lo que une a los canarios y dejando a un lado lo que divide. «El arte de dialogar y buscar soluciones es esencial», concluyó el presidente, destacando que la unidad será clave para el éxito del proyecto.

Para Hernández, el municipalismo debe ser la vía para afrontar los retos de la región. «Unidos, somos imparables», remató, enfatizando que el trabajo conjunto de las islas puede marcar una nueva era para Canarias.

Un proyecto orgánico

Apenas cinco meses después de su creación, Municipalistas Primero Canarias ha fijado su modelo organizativo y elegido a su primer presidente. El partido, nacido de la mano de Roque Aguayro y el Bloque Nacionalista Rural, ya cuenta con representación en 18 asambleas y organizaciones municipalistas. La cita, que incluyó ponencias y la aprobación de resoluciones clave, sentó las bases del proyecto y permitió definir su estructura interna.

El congreso se dividió en tres ponencias. La ponencia de estatutos asegura que la formación será democrática, transparente y horizontal, mientras que la ponencia ideológica dejó claro su compromiso con el municipalismo progresista y nacionalista. Además, la ponencia política, redactada por Roque Aguayro, marcó el rumbo de acción política y las principales propuestas para mejorar la vida de los canarios.

En cuanto a las 23 resoluciones aprobadas en el congreso, el partido delineó propuestas claras en temas cruciales como la vivienda, los flujos migratorios, el modelo turístico y el medio ambiente. Además, se abordaron cuestiones relacionadas con igualdad, el reto demográfico, los cuidados a mayores y la fiscalidad. Según la formación, su municipalismo práctico se basa en la horizontalidad, el trabajo en los barrios y la escucha activa a pie de calle.