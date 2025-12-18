No guarde el paraguas, la lluvia no abandona Canarias

Las precipitaciones continuarán en las islas de mayor relieve y por el norte este jueves e, incluso, el fin de semana

No guarde el paraguas porque el escenario meteorológico de los últimas horas se repite, en líneas generales, en Canarias. El tiempo continua este jueves inestable tras el paso de la borrasca Emilia y como consecuencia de la entrada de una pequeña vaguada: las lluvias no abandonan las islas por lo que permanece el tiempo otoñal.

Informa RTVC.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras la borrasca, las lluvias y el viento no abandonan las islas. Este jueves y mañana viernes en Canarias bajan las temperaturas con opción de nieve en cumbres. Los efectos de la pequeña vaguada -una lengua de aire frío en capas altas- que estos días ha dejado lluvias intermitentes en las islas persisten junto a un flujo del norte que está dejando un ambiente húmedo y fresco, especialmente en las islas de mayor relieve.

No guarde el paraguas, las lluvias no abandonan Canarias. EFE/Adriel Perdomo

Los cielos continuarán cubiertos con nubosidad que sigue llegando por la cara norte de las islas, de tipo bajo sobre todo, que es la que ha dejado precipitaciones en las últimas horas, casi 70 litros por metro cuadrado se descargó este miércoles en Tejeda que se iluminaba bajo la lluvia.

Frente fragmentado

En las próximas horas aparecerá un frente que cuando llegue al archipiélago llegará de forma fragmentada y volverá a dejar precipitaciones, sobre todo, por las islas occidentales. Por La Palma, por El Hierro, por la Gomera, por Tenerife. También llegará a la isla de Gran Canaria, un sistema frontal mañana viernes que «cuando llegue estará bastante deshecho según ha explicado en Buenos Días Canarias, la meteoróloga Emilia González.

En el nordeste de la isla de Tenerife y norte, interior, medianías del norte de Gran Canaria lloverá y con menos o y menos probabilidades en Fuerteventura y Lanzarote donde va a predominar la nubosidad, poco importante, nubes altas también, al igual que en el sur del resto de las islas.

Las temperaturas suben entre 20 y 21 grados y 22 en costa. Y el viento soplará un poquito flojo, más flojo a partir de esta tarde. «Esta mañana todavía había rachas del nordeste, pero amainará ese viento en las próximas horas y hasta que llegue el frente de mañana«, ha indicado.

En relación a la situación marítima, a última hora de hoy las olas podrían llegar en las costas del norte a los 4 metros de altura.