En términos interanuales el paro ha descendido en 6.161 personas, es decir un 4,17% e el archipiélago

El paro aumentó en octubre en Canarias en 1.215 personas y llegó a 141.518. EP

El paro registrado aumentó en octubre respecto al mes anterior en 1.215 personas (un 0,87 %) en Canarias, donde el número de desempleados se situó en 141.518 personas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 6.161 personas, esto es, un 4,17 %, en las islas. Del total de desempleados registrados en Canarias al cierre de octubre 2.147 pertenecían a la agricultura, 5.127 a la industria, 11.343 a la construcción, 111.358 a los servicios y 11.543 eran personas sin empleo anterior.

El primer sector aumentó en 54 sus desempleados. Mientras, los servicios incorporaron a 510 y entre las personas que nunca han trabajado, la mayoría de ellas mayores de 44 años, se sumaron 651 en el último mes.

Modalidad de contratos

En el décimo mes del año se firmaron en Canarias 67.040 contratos, 2.604 menos. Un 3,74 % menos, que en septiembre y 3.405 menos, un 4,83 menos, que en el mismo mes de 2025.

De ellos, 28.948 fueron indefinidos, modalidad que descendió en 2.393, un -7,64 %, en términos mensuales, y en 1.243, un -4,12 %, en términos interanuales. Los contratos temporales suscritos fueron 38.092. 211 menos, un -0,55 %, que los de septiembre, y 2.162 menos, un -5,37 %, que los de octubre del pasado año.

Al cierre del noveno mes de este año se habían solicitado en las islas 29.231 prestaciones por desempleo, de las que 27.468 se dieron de alta en un plazo medio de 0,60 días. Con ello, el número de beneficiarios llegó a las 90.776 personas, lo que representó un gasto de 106,3 millones, a razón de 1.022 euros por prestación.

Canarias acabó octubre con 208.980 demandantes de empleo, de los que 36.418 eran ocupados y 150.971 no ocupados, colectivo en el que se contabilizaban 141.518 desempleados y 9.453 trabajadores eventuales agrarios subsidiados, esto es, jornaleros del campo que reciben el subsidio agrario o renta agraria, pero que al estar percibiendo esta ayuda y bajo condiciones especiales de protección social, se desglosan del paro convencional.

El conjunto de demandantes de empleo no ocupados aumentó en octubre en el archipiélago en 869 personas, un 0,58 % en términos mensuales, si bien descendió en -5.812 personas, un -3,71 %, en términos interanuales.

Reacción del Gobierno de Canarias

El Gobierno canario ha celebrado este miércoles que el archipiélago haya cerrado el mes de octubre con 989.058 afiliados a la Seguridad Social, el dato más elevado de la serie histórica registrada.

De esta forma ha valorado que la afiliación haya crecido en las islas un 3,22 % en términos interanuales y un 1,52 % en comparación con el mes de septiembre, creciendo por encima de la media nacional, alza que se situó en el 0,87 %, lo que posiciona a Canarias como la segunda región con mejores datos.

También ha destacado que el desempleo se sitúe en 141.518 personas, con una tasa interanual que desciende un 4,17 % y que saca de las listas del paro a 6.161 personas en comparación con octubre del año pasado.

Aunque el paro haya registrado en las islas en octubre un incremento mensual del 0,87 %, el Ejecutivo regional subraya que, sin embargo, Canarias fue la segunda comunidad donde menos creció, ya que la media en España se situó en el 1,81 %.

A pesar del leve incremento mensual registrado en octubre, que corresponde al repunte estacional de estas fechas y a las 651 personas que solicitaron empleo por primera vez, el mes pasado se consolidó como el segundo mejor dato de paro desde 2007 para un mes de octubre, refiere en su nota la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León. A su juicio, el mercado laboral canario muestra «fortaleza», dada la reducción progresiva del paro interanual.

«El incremento histórico de la afiliación y la fuerza de la tasa interanual de paro demuestran que el mercado canario sigue generando oportunidades», ha asegurado.