Después de 7 años la Virgen de Candelaria volverá a visitar Santa Cruz de Tenerife con paradas en varios puntos desde la villa mariana hasta la capital tinerfeña

Todo listo para la peregrinación, este sábado, de la Virgen de Candelaria.

Este sábado, 11 de octubre, la Virgen de Candelaria abandonará temporalmente su basílica en la villa mariana para peregrinar hasta Santa Cruz de Tenerife.

Hace siete años de su última visita cuando se celebró una peregrinación extraordinaria conjunta a la capital tinerfeña y a La Laguna en 2018 con motivo del inicio de los actos del bicentenario de la Diócesis Nivariense. Se retoma así el decreto del obispo Felipe Fernández por el cual «la Morenita» se trasladará cada siete años, de forma alternativa, a Santa Cruz y a La Laguna, con el añadido especial de que la de este 2025 coincide con el Jubileo de la Iglesia universal.

Durante toda la estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, el templo de Nuestra Señora de La Concepción permanecerá abierto de 7:00 a 22:00 horas.

Horarios y recorrido de la Virgen

Los actos de la peregrinación se iniciarán a las 6:00 horas con la misa de peregrinos en la Basílica de Candelaria. Cuando finalice, la imagen partirá hacia Santa Cruz de Tenerife.

Primero recorrerá las calles del casco de la villa mariana, Puntalarga y Las Caletillas y la comitiva proseguirá por la carretera general del Sur. La primera parada tendrá lugar a las 9:40 horas en Barranco Hondo, donde la imagen se despedirá del municipio de Candelaria hasta dentro de dos semanas. Seguirá hacia el municipio de El Rosario, y la parada será a las 10:50 horas, en Radazul Alto.

En El Humilladero, la Virgen de Candelaria entrará ya en el municipio de acogida de Santa Cruz de Tenerife hacia las 11:40 horas. En su camino hacia el centro de la capital, la imagen hará una breve incursión en el municipio de La Laguna, a la altura del barrio de Taco, a las 13:30 h, donde también será recibida por ese arciprestazgo.

Encuentro con los enfermos

Tal y como ha sucedido durante las visitas de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, parará durante una hora en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria donde se celebrará un encuentro con las personas enfermas y el personal sanitario. Un acto que promete estar cargado de emotividad. Se prevé que tenga lugar hacia las 14:30 horas.

Su siguiente parada será hacia las 16:30 horas en García Escámez y sobre las 17:00 en Los Gladiolos. Seguirá la procesión por las calles de Santa Cruz de Tenerife donde se le dará la bienvenida oficial en la Plaza de España hacia las 20:45 horas y se celebrará un acto civil y religioso.

Una vez finalizado este acto, la Virgen se trasladará a la Parroquia Matriz de la Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre. Ese día volverá a su Basílica de Candelaria.