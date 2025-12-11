ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El 40% de la población migrante trabaja en Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La mayoría de los menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias consigue un puesto de trabajo y el 39% de los extutelados estudia

Informa: Nacho Cabrera.

Una gran parte de la población extranjera en Canarias ha conseguido incorporarse al mercado laboral. El 40% de la población migrante trabaja. Esta cifra crece entre los menores que han sido tutelados por el Gobierno de Canarias. El 90% de los jóvenes de ellos están trabajando.

Informa: RTVC.

La población extranjera en las islas asciende a 500.000 personas. Según la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil, el 39% de la Juventud extutelada se forma, mientras, un 22% compagina estudio y empleo.

La mayoría de los menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias consigue un puesto de trabajo y el 39% de los extutelados estudia
El 90% de los menores extutelados consigue colocarse en el mercado laboral.

Los informes del Observatorio de la Inmigración de Tenerife contribuyen a desmontar bulos en la sociedad sobre la situación de la población extranjera.

Tasa de empleo en la población migrante

En los últimos años ha crecido la tasa de empleo entre la población extranjera en mayor proporción que en los nacionales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha crecido el número de afiliados extranjeros en un 13,4%. Los sectores donde más han crecido han sido en la construcción y en hostelería.

Por otro lado, el Banco de España en uno de sus informes ha asegurado que para mantener el sistema de pensiones se necesitarán más de 200.000 extranjeros en activo.

Noticias Relacionadas

La consejera de Turismo y Empleo visita en Telde el primer PFAE de instructores de perros de asistencia en Canarias

RTVC -

La Delegación del Gobierno ha firmado 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península

Redacción RTVC -

Telde detecta nuevos peces muertos en las jaulas marinas

RTVC -

Canarias reclama en Bruselas la necesidad de remunerar de manera adecuada a los trabajadores del turismo

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Canarias consigue el récord a la planta desaladora de menor consumo energético

La Palma tendrá más ayudas de reconstrucción por los daños de la erupción volcánica

La consejera de Turismo y Empleo visita en Telde el primer PFAE de instructores de perros de asistencia en Canarias

Tercer día de huelga del colectivo médico en Canarias

Fin de semana complicado: lluvia, viento, oleaje y nieve en Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025