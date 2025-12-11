El 40% de la población migrante trabaja en Canarias

La mayoría de los menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias consigue un puesto de trabajo y el 39% de los extutelados estudia

Informa: Nacho Cabrera.

Una gran parte de la población extranjera en Canarias ha conseguido incorporarse al mercado laboral. El 40% de la población migrante trabaja. Esta cifra crece entre los menores que han sido tutelados por el Gobierno de Canarias. El 90% de los jóvenes de ellos están trabajando.

Informa: RTVC.

La población extranjera en las islas asciende a 500.000 personas. Según la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil, el 39% de la Juventud extutelada se forma, mientras, un 22% compagina estudio y empleo.

El 90% de los menores extutelados consigue colocarse en el mercado laboral.

Los informes del Observatorio de la Inmigración de Tenerife contribuyen a desmontar bulos en la sociedad sobre la situación de la población extranjera.

Tasa de empleo en la población migrante

En los últimos años ha crecido la tasa de empleo entre la población extranjera en mayor proporción que en los nacionales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha crecido el número de afiliados extranjeros en un 13,4%. Los sectores donde más han crecido han sido en la construcción y en hostelería.

Por otro lado, el Banco de España en uno de sus informes ha asegurado que para mantener el sistema de pensiones se necesitarán más de 200.000 extranjeros en activo.