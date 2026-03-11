Sindicatos critican una posible privatización del servicio de guardias rurales mientras el Cabildo defiende que se trata solo de personal de apoyo

La contratación de guardias rurales para reforzar la vigilancia en el Parque Nacional del Teide ha generado críticas por parte de varios sindicatos.

Las organizaciones consideran que esta medida supone una privatización de un servicio que, a su juicio, debería prestarse directamente desde el Cabildo de Tenerife. También advierten de una posible invasión de competencias respecto a los agentes de medio ambiente.

Desde el Cabildo rechazan estas acusaciones y aseguran que se trata únicamente de personal de apoyo que siempre actúa bajo la coordinación o supervisión de los agentes de medio ambiente.

Polémica por la contratación de guardias rurales para vigilar el Teide. RTVC

Refuerzo del control y la vigilancia

Según la institución, estos vigilantes no tienen el mismo rango ni realizan las mismas funciones que los profesionales encargados de la vigilancia ambiental del parque.

Los sindicatos, sin embargo, cuestionan algunas de las tareas que podrían asumir estos guardias rurales, como ordenar el tráfico o tramitar denuncias.

El Cabildo sostiene que cualquier ciudadano puede comunicar infracciones observadas en el parque, aunque coincide con los representantes sindicales en que es necesario reforzar el control y la vigilancia en este espacio natural. La diferencia, aseguran ambas partes, está en quién debe ejercer esa labor.