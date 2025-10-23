Los policías de Buenavista del Norte no irán a la cárcel tras admitir que desviaron 83.000 euros que serán transferido al Ayuntamiento

RTVC.

Después de casi un año de investigación, el caso de los dos policías locales de Buenavista del Norte llega a su desenlace. Los agentes han reconocido ante la Justicia haberse quedado con dinero procedente de multas impuestas, en su mayoría, a turistas que visitaban el municipio.

(Foto de ARCHIVO)

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife



Ambos admitieron haber desviado un total de 83.000 euros. Esa cantidad ya ha sido depositada en el Juzgado y que será transferida al Ayuntamiento en los próximos días.

No ingresarán en prisión

Inicialmente, los acusados se enfrentaban a una pena de dos años de prisión, pero al alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, no ingresarán en la cárcel, siempre que no cometan nuevos delitos durante los próximos tres años.

El pacto incluye también un periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, de dos y cuatro años respectivamente.

El acuerdo será ratificado el próximo 28 de octubre, fecha en la que estaba previsto celebrarse el juicio, que finalmente no tendrá lugar gracias a la conformidad alcanzada entre las partes.