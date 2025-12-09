La huelga se ha convocado del 9 al 12 de diciembre a nivel nacional

Médicos de Canarias y España se unen desde este martes hasta el próximo viernes en huelga para reclamar un Estatuto del Médico propio que reconozca sus particularidades, tras la negativa del Ministerio de Sanidad a plantear esta opción.

La profesión médica se unen en su tercera huelga del año por un nuevo Estatuto. EFE / Brais Lorenzo

Según indica Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) en un comunicado, la profesión médica no tiene derecho a negociar sus propias condiciones con la administración tras la aprobación del nuevo Estatuto Marco y los médicos están llamados a secundar su tercera huelga en seis meses.

¿Cuáles son las principales razones para la huelga?

Los médicos convocan este parón al persistir varios problemas de larga duración dentro de la profesión, una huelga que en Canarias movilizará a unos 6.000 médicos y 1.700 residentes. Estas problemáticas son las siguientes.

Sobrecarga asistencial insostenible: Los médicos exigen agendas de menor número de pacientes cada día mientras que las listas de espera quirúrgicas no paran de crecer.

Los médicos exigen agendas de menor número de pacientes cada día mientras que las listas de espera quirúrgicas no paran de crecer. Plantillas insuficientes, precariedad y alta temporalidad: Eliminar las guardias de 24 horas que son obligadas, cotizar esas horas y que no se paguen menos que una hora ordinaria son algunas de las exigencias.

Eliminar las guardias de 24 horas que son obligadas, cotizar esas horas y que no se paguen menos que una hora ordinaria son algunas de las exigencias. Agresiones físicas y verbales crecientes : Los médicos de todo el país han registrado un total de 847 agresiones registradas en 2025.

: Los médicos de todo el país han registrado un total de 847 agresiones registradas en 2025. Pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009 : Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década. Según MUD, los médicos españoles son de los peor pagados de Europa occidental.

: Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década. Según MUD, los médicos españoles son de los peor pagados de Europa occidental. Intrusismo y desprofesionalización de la asistencia

Ausencia de diálogo real con las administraciones

Disparidad de opiniones

Mientras la profesión médica exigen varios cambios en estas facetas, desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que el borrador del Estatuto Macro quiere enterrar la precariedad y la temporalidad de los profesionales sanitarios.

“La ministra nos ha hecho una oferta, han habido dos reuniones en estas dos últimas semanas con el comité de huelga a nivel nacional pero las principales reivindicaciones no están recogidas”, afirmó Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias, a RTVC.

“Lamentamos muchísimo la repercusión que va a tener la ciudadanía pero piensen que es para que en un futuro podamos seguir teniendo la asistencia sanitaria que tenemos. Lo hacemos para poder mantener un servicio público que necesitamos potenciar”, añadió Cabrera en sus declaraciones.

Finalmente, los convocantes aseguran que siguen sin abordarse los problemas de larga duración que llevan denunciando, ni mejora sus condiciones laborales, e incluso dicen, podría empeorarlas.

Fechas de huelga

Desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife se llamó a la movilización de todos sus colegiados para participar en la convocatoria de huelga, así como en las concentraciones previstas.

Estas se celebrarán este martes, de 11:00 a 11:30, en la entrada principal del Hospital Universitario de Canarias (HUC), y este jueves, de 11:00 a 12:00 horas, en la Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña, en hospitales y demás centros sanitarios.

Por su parte, en Gran Canaria, los médicos se movilizarán el próximo día 9 de diciembre frente a la entrada principal del Hospital Doctor Negrín, de 11:00 a 11:30 horas, mientras el jueves tendrá lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno, en la plaza de La Feria, de 11:00 a 12:00 horas.