Quevedo actuará en el mismo escenario que Sinatra en A Coruña

El cantante canario actuará el viernes y sábado en el Coliseum, un escenario en formato 360 grados, que no se utilizaba desde hace 33 años

Quevedo ofrecerá dos conciertos en A Coruña. EFE. Daniel González.

Quevedo ofrecerá dos conciertos en A Coruña en el Coliseum. Un escenario que no se utilizaba desde que actuó Frank Sinatra hace 33 años.

El cantante canario tiene ya todas las entradas vendidas para el viernes, mientras que para el sábado solo quedan 500 localidades.

En febrero comenzó la gira ‘Buenas Noches Tour’ en Madrid. El promotor del evento, Xaime Casas, ha adelantado que será uno de los seis conciertos previstos dentro del país.

Casas ha asegurado «vamos a vivir algo histórico e irrepetible», con cerca del 30 % del público de fuera de Galicia.

Formato 360 grados

El concierto recupera el aforo total del Coliseum con el formato de 360 grados. En 1992 se utilizó por última vez para Frank Sinatra.

Dos conciertos presentados como uno de los eventos más importantes para la comunidad gallega. La delegada territorial de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Belén do Campo, ha resaltado que con este evento traen «artistas de primer nivel».

Más de 21.000 personas podrán disfrutar del concierto en cada una de las citas previstas.

Trayectoria de Quevedo

En 2020, Quevedo se dio a conocer en la escena urbana con temas como ‘No me digas nada’, ‘Ahora y Siempre’ o ‘Sin señal’.

Con ‘Quédate’ conquistó durante 7 semanas de 2022 el número 1 mundial de Spotify y se convirtió así en el artista español que más tiempo ha liderado esa lista.