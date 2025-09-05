Recatan a 7 animales que llevaban más de una semana encerrados solos en Tenerife

El rescate fue posible gracias a la alerta de los vecinos, que alertaron de que llevaban una semana sin ver a nadie en la casa y oían dentro ruidos de animales

Vecinos y vecinas del barrio de Salamanca se arremolinaban este jueves alrededor de una casa situada en el número 28 de la calla Febles Campos. Llevaban más de una semana escuchando dentro ruidos de animales, pero sin advertir la presencia de ninguna persona en su interior. Esto les llevó a avisar a la Policía Local, que gracias a esta llamada, pudo rescatar a 7 animales que sobrevivían como podían dentro del inmueble. Eran 5 perros y dos aves rapaces.

El rescate

Actuaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Cuerpo Nacional de Policía.

Tras la denuncia, una patrulla de la Policía Local se desplazó inmediatamente al lugar, donde constató la veracidad de los hechos. Los agentes confirmaron los ruidos de los animales y percibieron un fuerte mal olor que emanaba de la vivienda. Esto hizo que activaran el protocolo para una posible situación de abandono y maltrato animal.

Ante la necesidad de acceder al interior para comprobar el estado de los animales y salvaguardar su integridad, la Policía Local solicitó la colaboración del Consorcio de Bomberos de Tenerife,. Ellos facilitaron la entrada segura al domicilio. Una vez dentro, los agentes encontraron a cinco perros y dos aves rapaces en evidentes malas condiciones, en un entorno de gran insalubridad.

La intervención se llevó a cabo de manera conjunta con la Policía Nacional, que se hizo cargo de las diligencias judiciales pertinentes. Los animales fueron puestos a buen recaudo y entregados a los servicios competentes para recibir la atención veterinaria necesaria.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, agradeció la cooperación de Bomberos y Policía Nacional en el dispositivo. También que alabó la colaboración ciudadana, cuya alerta ha sido fundamental para poder rescatar a estos siete animales.