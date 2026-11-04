No sonó el himno de la Liga de Campeones en los partidos disputados este martes como muestra de respeto al fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel

Minuto de silencio en recuerdo del recientemente fallecido jugador del Tenerife Jesús de Miguel antes del partido de Liga de Campeones entre el Villarreal y el Paris Saint Germain, este martes en el estadio de la Cerámica. EFE/ Andreu Esteban

La UEFA decidió retirar excepcionalmente el himno de la Liga de Campeones en los partidos disputados este martes como muestra de respeto por el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, y también por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

La medida se aplicó en los encuentros de la cuarta jornada de la competición europea, entre ellos el FC Barcelona-Aston Villa, el Villarreal-París Saint-Germain y el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich. En todos ellos, los homenajes estuvieron marcados por el silencio, el respeto y las muestras de solidaridad hacia las familias de los fallecidos.

Jugadores del FC Barcelona durante el minuto de silencia antes del partido ante el Aston Vila de Liga de Campeones. Imagen EFE

‘Raphinha’: «No es un buen día para hablar de fútbol

El club azulgrana comunicó que la UEFA había decidido que el himno de la ‘Champions‘ no sonara antes del encuentro disputado en el Spotify Camp Nou. Tras la victoria del Barcelona por 3-0 ante el Aston Villa, el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, autor de dos goles, evitó hablar del partido y quiso dedicar unas palabras a la familia del jugador tinerfeño.

«Hoy no es un buen día para hablar de fútbol», afirmó el delantero en declaraciones a Movistar+. Raphinha dedicó la victoria a la afición azulgrana, pero especialmente a los familiares de Jesús de Miguel, a quienes envió «mucha fuerza». El futbolista reconoció que la noticia había sido especialmente dura para los jugadores y recordó que una situación de estas características puede sucederle a cualquiera durante un partido. Por ese motivo, declinó realizar valoraciones deportivas sobre el encuentro.

Ovación cerrada en el estadio de La Cerámica

En el estadio de La Cerámica, los aficionados del Villarreal y del París Saint-Germain recibieron con una cerrada ovación la decisión de no reproducir el himno de la competición. Los seguidores de ambos equipos se pusieron en pie y protagonizaron un aplauso que se prolongó durante más de un minuto. Posteriormente, jugadores y espectadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

En ese partido, el internacional español Fabián Ruiz recordó al jugador del CD Tenerife al lograr uno de sus goles con el PSG levantando los dedos de sus manos para marcar el número ‘9’, número de la camiseta de De Miguel con el club blanquiazul.

Minuto de silencio en el Metropolitano

También el estadio Metropolitano rindió homenaje a los fallecidos antes del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich. Además de no sonar el himno de la Champions, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre. Entre los fallecidos se encontraban dos socios del Atlético de Madrid, Alberto Arroyo y David Martínez.

Jugadores del Atlético de Madrid de Madrid durante el minuto de silencio en el partido de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Imagen EFE

Durante el homenaje también se recordó a Antonio Castelo, socio rojiblanco fallecido durante el encuentro disputado frente al Deportivo el pasado 24 de octubre.

El internacional de la selección española y campeón del mundo el pasado verano, Álex Baena, llegó al estadio luciendo una camiseta con el dorsal ‘9’ y con el nombre de ‘De Miguel’ en la espalda.

Jesús de Miguel falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos desde el lunes. El delantero sufrió un fuerte impacto con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López.