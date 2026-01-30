ES NOTICIA

Registrado un terremoto en Gran Canaria

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El seísmo de 1,7 mbLg de magnitud fue localizado en el sureste de Agaete

Mapa del IGN en el que se marca Agaete como epicentro

Un terremoto de magnitud 1,7 mbLg se ha registrado en la mañana de este viernes en el sureste de Agaete, en la isla de Gran Canaria.el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Un terremoto sentido

El seísmo tuvo lugar a las 09:37 horas (hora local) y se localizó a una profundidad de 2 kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 28,07 grados de latitud norte y 15,68 grados de longitud oeste, en el municipio de Agaete.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto ha sido sentido por la población.

