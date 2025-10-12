La actuación acabará en el kilómetro 15,7, pasado el Aeropuerto de la isla y antes de llegar a El Goro (Telde)

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de Gran Canaria inicia este domingo, 12 de octubre la renovación del asfalto del pavimento de los tres carriles de la calzada en dirección norte de la autopista GC-1 entre Vecindario y el Aeropuerto.

Renovación del asfalto

Según informa el Servicio de Obras Públicas, la actuación ha supuesto una inversión de 600.000 euros y se trabajará en nueve kilómetros de la autopista del sur, la principal carretera de la isla por el flujo de tráfico.

De hecho, la intensidad media diaria (IMD) en el tramo dirección norte de Vecindario-Arinaga es de unos 55.000 vehículos, y a la altura del Aeropuerto esta IMD crece hasta los 84.000 vehículos.

Por su parte, esta intervención para renovar el asfaltado de la GC-1 se desarrollará en horario nocturno, de 23.00 a 06.00, de lunes a jueves y durante once o doce noches.

Vía de alta capacidad

Además, debido a que es una vía de alta capacidad y al alto número de kilómetros a renovar, se realizará por fases para que las afecciones a los usuarios de la vía sean las mínimas posibles.

La actuación comenzará en el punto kilométrico 26,8, a la altura de la zona de Llanos de Arinaga y junto al Cruce de Sardina (Santa Lucía), y acabará en el kilómetro 15,7, pasado el Aeropuerto de la isla y antes de llegar a El Goro (Telde).

Carteles indicativos

Finalmente, los cortes de la GC-1 se harán escalonadamente y según vayan avanzando cada una de las fases de los trabajos de asfaltado. Además, durante todo el recorrido se dispondrán carteles indicativos de obra en las intersecciones afectadas para orientar a los conductores.