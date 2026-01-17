Reparan la avería provocada por la caída de una roca en Tabaiba

Los operarios municipales logran conectar el saneamiento tras retirar la roca de grandes dimensiones que bloqueaba los trabajos

El Ayuntamiento de El Rosario ha confirmado la reparación de la avería que causó la caída de una roca de grandes dimensiones sobre la red de saneamiento. Este incidente provocó el cierre de la costa de Tabaiba, una medida que el consistorio mantiene vigente hasta conocer los resultados de las pruebas de calidad del agua.

Los operarios municipales de las áreas de Servicios Hidráulicos y de Parque Móvil trabajaron intensamente hasta conectar, en la noche de este viernes, el saneamiento de la ladera este de Tabaiba Baja. El equipo técnico ha logrado solventar así los daños derivados del desprendimiento que ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles.

Una solución definitiva tras la emergencia

Tras retirar el baipás que los técnicos instalaron como solución de emergencia, los trabajadores han restituido el tramo de tubería afectado, que alcanzaba los cinco metros de longitud. La intervención garantiza que el flujo de residuos vuelva a circular correctamente por la red principal de la zona costera.

La complejidad de la tarea obligó a los operarios a desplazar varios metros la gran roca que impactó contra la infraestructura. El personal municipal no consiguió mover el obstáculo hasta el mediodía del viernes, momento en el que pudieron acceder finalmente al punto exacto de la rotura para iniciar la soldadura y el ensamblaje.

Pendientes de los resultados de laboratorio

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha ordenado que los servicios municipales realicen un análisis del agua de las zonas de baño este lunes. Con esta medida, el ayuntamiento busca certificar la salubridad del frente litoral de Tabaiba antes de levantar la prohibición al baño, aunque sea de forma parcial.

A pesar de los avances en la tubería, la corporación mantiene la restricción de acceso a la zona de riesgo y prohíbe el tránsito peatonal por el sendero que une Radazul con Tabaiba. Las autoridades civiles insisten en que estas limitaciones protegen la seguridad de los ciudadanos y facilitan el desarrollo de las tareas que aún continúan en el lugar.

El gobierno local ha emitido un mensaje de gratitud a los vecinos por su paciencia durante estos días de cierre. «Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía y se recuerda la importancia de respetar las restricciones establecidas mientras continúan los trabajos y se garantiza la seguridad en la zona», concluye la nota oficial.