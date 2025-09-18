Salvamento Marítimo moviliza un helicóptero y dos mercantes por la gravedad del aviso

Salvamento Marítimo ha activado este jueves un operativo de emergencia tras recibir el aviso de una lancha neumática que se hundía a 166 kilómetros al sureste de Gran Canaria. La embarcación se encontraba también a unos 55 kilómetros al norte del cabo Bojador, en la costa del Sáhara.

Imagen de archivo de un rescate en helicóptero de Salvamento Marítimo

Dos ocupantes permanecían a bordo de la neumática, cuyos flotadores estaban desinflados. La urgencia del caso obligó a coordinar refuerzos aéreos y marítimos desde las islas.

Coordinación internacional

El aviso llegó a las 7:25 horas y en un primer momento lo iba a atender el Centro de Salvamento de Rabat, en Marruecos. Sin embargo, la gravedad del estado de la embarcación llevó a modificar la decisión inicial.

Salvamento Marítimo movilizó desde Gran Canaria al helicóptero Helimer 215 y desvió a dos mercantes cercanos. El objetivo era llegar cuanto antes a la zona y auxiliar a los dos tripulantes.

Incertidumbre sobre el origen de la emergencia

Las fuentes consultadas señalaron que, con la información disponible hasta ahora, no se puede confirmar si se trata de un grupo de migrantes rumbo a Canarias o de otro tipo de emergencia en alta mar.

Lo que sí remarcan los equipos de rescate es que la situación requería una actuación inmediata para evitar un desenlace trágico en aguas atlánticas, donde el oleaje y las distancias complican cualquier operación.