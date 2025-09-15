El consejero de Educación, Poli Suárez, ha hecho balance del comienzo de curso y ha destacado el acuerdo alcanzado con los sindicatos para bajar la ratio del alumnado

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Poli Suárez, ha hecho este lunes balance del inicio de curso escolar 2025/2026 donde ha destacado el acuerdo alcanzado con los sindicatos para reducir la ratio de alumnado en los centros educativos de Canarias.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, y cuando este lunes comenzaba también el curso en Formación Profesional tras la semana pasada iniciarse el curso escolar en la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, el consejero afirmó que el inicio ha comenzado «con normalidad», con algunas incidencias que ha detallado en rueda de prensa. Apenas se registraron media docena de contratiempos en el regreso a las aulas relacionados, sobre todo, con bajas médicas de última hora de personal docente o socioeducativo, alguna ruta de transporte escolar u obras en fase de culminación, apuntó el consejero.

Además, Poli Suárez ha incidido en los más de 28.500 docentes, 5.000 socioeducadores y, hasta la fecha, 1.500 auxiliares educativos para el alumnado de necesidades educativas especiales que han comenzado el curso.

El Consejero de Educación, Poli Suárez, y el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Imagen Presidencia del Gobierno

