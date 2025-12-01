ES NOTICIA

El Gobierno canario asegura que la situación de los menores migrantes en Canarias no se ha revertido

Redacción RTVC
El portavoz del Ejecutivo canario ha dicho que Canarias ha destinado más de 155 millones de euros a la atención de menores migrantes no acompañados en lo que va de año

El Consejo de Gobierno este lunes ha aprobado la ampliación de crédito de más de 30 millones de euros para la atención a los menores migrantes no acompañados que en estos momentos hay en los centros de acogida del archipiélago.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado que en lo que va de año, Canarias ha destinado unos 155 millones de euros a la atención de estos menores que llegan a Canarias desde el continente africano a través de la denominada Ruta Canaria.

Cabello resaltó el esfuerzo que sigue haciendo la administración autonómica en la atención a los menores migrantes e insistió que la situación de saturación de los centros de acogida en las islas no se ha revertido, sigue «siendo de emergencia», centros que ahora mismo cuentan con más de 4.500 menores no acompañados.

Reunión del Consejo de Gobierno, 1 diciembre 2025. Presidencia del Gobierno
Asimismo, el portavoz del Gobierno lamentó el fallecimiento este domingo en El Hierro de cinco migrantes, 16 en los últimos meses, y ha realizado un llamamiento al Gobierno de España y a la Unión Europea para que se movilicen todos los recursos humanos y técnicos para evitar tragedias como la acontecida este fin de semana. También ha instado a las instituciones españolas y europeas a que incrementen sus esfuerzos de colaboración con los países origen y de tránsito de la migración.

