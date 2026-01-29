Los reyes presiden en Huelva el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz

Sus majestades los Reyes de España presiden el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz este jueves en Huelva, donde se han congregado 5.000 personas

Los reyes presiden este jueves el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha arrancado pasadas las 18:00 horas con el himno de España en un repleto Pabellón de los Deportes Carolina Marín de Huelva, con capacidad para unas 5.000 personas.

nterior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ha transcurrido la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz. Gogo Lobato / Europa Press

Acompañar a los familiares

Felipe VI y la reina Letizia han acudido a la capital onubense para acompañar a los familiares tras haber visitado el pasado 20 de enero en Córdoba la zona del siniestro, ocurrido dos días antes, y que supuso la muerte de 45 personas, 28 de ellas originarias de Huelva.

l Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz. Clara Carrasco / Europa Press

La llegada de los reyes al pabellón, donde ha sido recibidos con varios ‘vivas’, se ha producido unos minutos antes del inicio de la misa en el pabellón, en el que varios miles de personas han hecho cola para acceder desde más de dos horas antes del comienzo.

Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín. Rocío Ruz / Europa Press

Más de 300 familiares de las personas fallecidas participaron del acto en un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes. Allí se han colocado medio millar de sillas facilitadas por la Diputación de Huelva para garantizar un entorno adecuado y respetuoso para ellos.

Entrada de familiares de las victimas y ciudadanos al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín. Rocío Ruz / Europa Press

Desde un altar hasta donde ha sido trasladada la imagen de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, este funeral religioso es oficiado por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana.

Junto a ellos concelebran más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis -entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados-.

Políticos

En nombre del Gobierno central han acudido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Agricultura, Luis Planas.

También asisten al funeral el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entre otras autoridades.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a la llegada a la misa funeral. Clara Carrasco / Europa Press

La misa funeral, retransmitida en directo, contó con la presencia de más de 160 acreditados de distintos medios de comunicación, para que puedan seguirla quienes no hayan podido asistir presencialmente.

Este funeral religioso se había convocado antes de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran hace unos días posponer el homenaje de Estado previsto para este sábado ante la imposibilidad para asistir expresada por muchas familias.