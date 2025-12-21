Las rondallas de los divinos llenan de villancicos la Navidad palmera

Santa Cruz de La Palma acoge el encuentro de los Divinos, una de las citas más esperadas y arraigadas de las fiestas navideñas en la isla

Las rondallas de los divinos vuelven a llenar de música y tradición la Navidad palmera. Es una de las costumbres más arraigadas de estas fechas en La Palma, en la que grupos de músicos recorren las calles durante la noche interpretando villancicos. Este domingo por la mañana uno de sus momentos más especiales con el encuentro celebrado en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Los Divinos en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

El acto ha reunido a varias rondallas llegadas de distintos puntos de la isla, convirtiéndose en un espacio de convivencia, música y reencuentro. Una forma diferente y muy propia de vivir la Navidad, que mantiene viva una tradición transmitida de generación en generación.