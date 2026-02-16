RTVC despliega una cobertura multiplataforma para vivir la semana grande del Carnaval en todo el Archipiélago

Del 16 al 22 de febrero, con el arranque marcado por Los Indianos, galas, cabalgatas y desfiles podrán seguirse en directo a través de Televisión Canaria, la Radio Canaria, Canarias Play, el canal oficial de YouTube y rtvc.es.

Imagen durante la celebración de Los Indianos en la capital palmera.

Radio Televisión Canaria continúa esta semana con una intensa programación de retransmisiones carnavaleras, con citas destacadas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Entre el 16 y el 22 de febrero, galas, cabalgatas, desfiles y concursos protagonizarán una cobertura especial que ha comenzado este lunes con Los Indianos y que pueden seguirse en directo a través de Televisión Canaria, la Radio Canaria, la plataforma Canarias Play, el canal oficial de YouTube y la web rtvc.es.

Lunes 16 de febrero: Desembarco de Los Indianos y gastronomía palmera

La jornada de este lunes 16 de febrero ha arrancado con un fuerte pulso informativo desde primera hora en La Palma. Tras una edición prolongada de ‘Buenos Días Canarias‘, Televisión Canaria ha dado paso a las 12:00 horas al directo de Los Indianos. Esta fiesta emblemática del Carnaval de La Palma cuenta con la narración de Alexis Hernández, acompañado a pie de calle por May Navarro y José Marrero para captar la marea blanca de polvos de talco que inunda la capital palmera.

A las 14:30 horas, el Telenoticias 1 conectará con el corazón de la fiesta en Santa Cruz de La Palma. La presentadora del informativo, Fátima Plata, desplazada a la Isla Bonita junto a dos reporteras, ofrecerá la última hora en directo mientras su compañero Fernando Timón coordinará la emisión desde el plató habitual.

La tarde proseguirá con sabor carnavalero en ‘Como en Casa’ a partir de las 19:55 horas. Desde el restaurante La Bodeguita del Medio, Kiko Barroso y Cathaysa González elaborarán unos canelones de carrilleras y una sopa de miel, un clásico de la repostería palmera durante los Carnavales. El programa contará con el invitado Víctor Lorenzo ‘Sosó’, el hombre que da vida a la icónica Negra Tomasa, figura imprescindible y alma de este lunes de Carnaval en La Palma.

Martes 17 de febrero: Cita con la cantera del Carnaval y el Coso de Tenerife

El “Martes de Carnaval” comienza a las 12:50 horas con la Cabalgata Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. El recorrido, que parte de la Plaza de Manuel Becerra hasta Mesa y López, mostrará la ilusión de las pequeñas mascaritas, la Reina Infantil y su corte de honor. Tomás Galván estará a cargo de los comentarios, con Baby Solano y Sonsoles Castillo realizando las conexiones inalámbricas. La cobertura se dividirá en dos tramos para dar cabida al Telenoticias 1, que se realizará de forma especial con Fernando Timón desde un set en la terraza del Centro Comercial El Muelle, ofreciendo una panorámica espectacular de Santa Catalina.

Imagen de la Cabalgata Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de GC.

Posteriormente, sobre las 15:40 horas, RTVC retomará la conexión en directo con el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria con Tomás Galván a cargo de la narración, y con Baby Solano, Sonsoles Castillo y Ana Trabadelo a pie de calle.

De forma paralela, a partir a las 16:00 horas, la señal conectará también con el Coso Apoteosis de Santa Cruz de Tenerife, uno de los desfiles más tradicionales y concurridos del Carnaval tinerfeño. Alexis Hernández narrará esta cita junto a Naomi Vera y José Marrero, quienes estarán desde los inalámbricos recogiendo el ambiente de este desfile de comparsas, carrozas y fantasías para toda la familia

A las 19:00 horas, la emisión regresará al Carnaval de Día capitalino hasta enlazar con el Telenoticias 2, encabezado por Marta Modino y Antonio Cárdenes.

Viernes 20 de febrero: La noche de las plataformas con la Gala Drag Queen

El viernes 20 de febrero la atención se centrará en la esperada Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, la cita más transgresora del calendario carnavalero y uno de los espectáculos más esperados de cada edición. Para calentar motores de cara a la noche de las plataformas, el ‘Buenos Días Canarias’ emitirá una edición ampliada hasta las 11:00 horas íntegramente desde el escenario de “Las Vegas”, en el Parque Santa Catalina. El programa trasladará a la audiencia todo el ambiente previo en compañía de algún aspirante al título e integrantes de la organización, revelando los entresijos de este gran evento.

Posteriormente, el magacín de media mañana ‘Ponte al día’, a las 12:00 horas, retomará la cobertura informativa con entrevistas y reportajes exclusivos para ir preparando el ambiente de una de las noches más especiales del año. A las 14:30 horas, el Telenoticias 1 recogerá el testigo de la actualidad informativa con parte de su emisión también desde el set de “Las Vegas”, analizando la última hora antes del gran certamen.

A las 20:40 horas, el programa ‘1 Hora Menos’ ofrecerá una previa exclusiva con todo el ambiente de los aspirantes al cetro minutos antes de salir a escena. Finalmente, a las 21:00 horas, dará comienzo en directo la gran Gala Drag, un evento de proyección internacional cuyas entradas se agotan en horas. El espectáculo, las plataformas, la transgresión, el descaro, la música y las letras más atrevidas competirán en una de las noches más seguidas del mundo a través de todas las señales digitales de RTVC.

Drag Armek, ganador de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025. Imagen de Gerardo Ojeda.

Sábado 21 de febrero: Carnaval de Día en las calles de Santa Cruz de Tenerife

El sábado a las 13:20 horas arrancará el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, cita que pone el broche de oro al Carnaval de Los Ritmos Latinos. Miles de familias disfrazadas se congregarán desde el mediodía en puntos emblemáticos como la Plaza de la Candelaria, la Plaza del Príncipe o Francisco La Roche para disfrutar de múltiples actuaciones de artistas y grupos del carnaval. Alexis Hernández liderará la narración con el apoyo de María Herrera, Naomi Vera y José Marrero, quienes se encontrarán sumergidos entre el público.

La retransmisión se prolongará hasta el Telenoticias 1, con Isabel Baeza, y seguirá tras el informativo hasta las 17:30 horas, momento en el que RTVC conectará con el fútbol para el partido entre el C.D. Arenteiro y el C.D. Tenerife.

Una vez finalizado el encuentro deportivo, sobre las 19:25 horas, RTVC regresará a las calles de la capital tinerfeña para vivir el cierre de la jornada diurna hasta el Telenoticias 2, nuevamente a cargo de Isabel Baeza.

La Radio Canaria; el sonido de la fiesta

La Radio Canaria también refuerza su compromiso con el Carnaval mediante una cobertura de gran alcance. Tras el especial de ‘La Alpispa’ emitido en la mañana de este lunes, donde Mercedes Martín trasladó a los oyentes toda la alegría y ambiente caribeño de Los Indianos, la emisora encara un “Martes de Carnaval” cargado de contenidos temáticos. La programación especial de esa jornada comenzará a las 15:00 horas con ‘Roscas y Cotufas’. Capitaneado por Tomás Galván, hará un repaso a la ristra de personajes de los distintos Carnavales en las Islas que han desfilado por la emisora.

Le seguirá a las 18:00 horas el espacio ‘Canarias mi mundo’ que traerá a las ondas entrevistas y mini reportajes del Carnaval y sus protagonistas. Justo después, a las 19:00 horas llegará un monográfico dedicado a las murgas ganadoras. En este especial, Tomás Galván analizará el talento, la historia y el esfuerzo que hay detrás de estas agrupaciones, capturando la esencia de su certamen.

La actividad radiofónica continuará el viernes 20 de febrero con un despliegue directo desde el Parque Santa Catalina con motivo de la Gala Drag. A partir de las 20:30 horas, Tomás Galván volverá a ser el encargado de acercar a la audiencia todo el ambiente previo y las entrevistas con los protagonistas de la noche.

Además, a lo largo de toda la semana, los boletines diarios y las constantes conexiones en directo de la emisora mantendrán informados a los oyentes sobre cada una de las citas destacadas de las carnestolendas en las Islas.