RTVC lidera la información en Canarias durante la borrasca Emilia

Más de 510.000 canarios siguieron este sábado la programación de Televisión Canaria, que se situó como la cadena más vista del día en las Islas, con un 13% de cuota de pantalla

La Radio Canaria duplicó su audiencia en streaming durante la cobertura informativa y la web RTVC.es recibió más de 165.000 usuarios

RadioTelevisión Canaria volvió a demostrar este fin de semana su compromiso con el servicio público y la información de proximidad durante la cobertura especial de la borrasca Emilia, que afectó al Archipiélago.

Durante el sábado y el domingo, el grupo modificó su programación en radio y televisión para ofrecer información continua, con equipos desplazados en las distintas islas y un seguimiento permanente de la situación, proporcionando a la ciudadanía información actualizada, veraz y de utilidad desde primera hora de la mañana hasta la noche.

Un esfuerzo informativo que se tradujo en registros de audiencia destacados en Televisión Canaria, La Radio Canaria y los medios digitales del grupo.

Televisión líder en las Islas

Fue durante la jornada del sábado, cuando Televisión Canaria se convirtió en la cadena más vista en Canarias, con un 13% de cuota de pantalla y más de medio millón de espectadores únicos (510.000). Además, fue la cadena líder de la información en las Islas.

La segunda edición del Telenoticias, a las 20:30 horas, de fin de semana fue el informativo más visto del día en Canarias, seguida por la primera edición. Ambos espacios firmaron sus mejores datos del año 2025, situándose como las emisiones más vistas de sus respectivas ediciones en lo que va de año.

Logró su mejor registro de 2025, con un 22,7% de cuota de pantalla y una media de 110.000 espectadores, además de ser su mejor seguimiento de los últimos dos años (20 de agosto de 2023: 25,3% y 129.000 espectadores).

Un total de 166.000 canarios siguieron algún momento de esta edición, convirtiéndola en la emisión líder del día en las Islas.

El minuto de oro de la jornada se registró a las 20:58 horas, durante la emisión del TN2 fin de semana, cuando Televisión Canaria alcanzó un 27% de cuota de pantalla y 133.000 espectadores.

Otros contenidos destacados

Entre los contenidos más seguidos del sábado también destacaron las secciones de Deportes TN2 y Deportes TN1, así como El Tiempo TN2, El Tiempo TN1 y los Avances Informativos que reforzaron el seguimiento durante toda la jornada.

Por su parte, el TN1 fin de semana alcanzó también su mejor dato de 2025, con un 26,7% de cuota y una media de 98.000 espectadores, y su mejor seguimiento de los últimos tres años (24 de septiembre de 2022: 37,3% y 197.000). 157.000 espectadores contactaron al menos un minuto con esta edición, que fue la segunda emisión más vista del día, solo por detrás del TN2 f/s.

En conjunto, el total de emisiones informativas del sábado registró un 20,3% de cuota de pantalla y una media de 73.000 espectadores. Al menos 394.000 canarios siguieron en algún momento los Telenoticias y Avances Informativos.

La cobertura informativa se materializó en tres avances por la mañana del sábado, a las 09:00, 11:00 y 13:00; ampliación del TN1 y dos avances a las 18:15 y 19:45, por la tarde; y finalmente ampliación del TN2 y un último avance a las 22:30 h, por la noche. Además, el magacín Entre nosotras tematizó su contenido con el temporal, cubriendo la franja entre las 15:30 y las 17:30.

El domingo, el interés por la información de servicio público esencial se mantuvo. El TN1 fin de semana registró un 16,1% de cuota de pantalla y una media de 51.000 espectadores, con 106.000 contactos.

El TN2 fin de semana anotó un 8,8% de cuota y una media de 53.000 espectadores, con 76.000 canarios siguiendo el informativo en algún momento.

‘Entre nosotras’

Además de los Servicios Informativos, destacó el seguimiento del programa ‘Entre Nosotras‘, que permaneció pendiente de la actualidad de la borrasca en directo.

La emisión del sábado logró su récord histórico, con un 14,9% de cuota de pantalla y una media de 64.000 espectadores, alcanzando a 141.000 canarios.

El domingo, el magazine registró un 7% de cuota y una media de 29.000 espectadores, con 90.000 contactos.

Estos datos refuerzan el papel de Televisión Canaria como referencia informativa en situaciones de especial relevancia, consolidando su función de servicio público.

Información actualizada minuto a minuto

De forma paralela a la cobertura televisiva, Televisión Canaria mantuvo un seguimiento informativo constante en sus plataformas digitales, con actualización minuto a minuto de la evolución de la borrasca Emilia a través de RTVC.es y de sus perfiles en redes sociales, ampliando y reforzando la información ofrecida en antena.

Entre los días 12 y 14 de diciembre, la web de RTVC registró 165.000 usuarios, concentrados especialmente durante la jornada del sábado. Solo ese día, RTVC.es alcanzó 62.000 usuarios activos y más de 90.000 sesiones, reflejando el interés ciudadano de información actualizada a través de la RadioTelevisión Pública.

En redes sociales, durante ese mismo periodo, los perfiles de RTVC sumaron más de 10.000 nuevos seguidores y superaron los 8 millones de impresiones, con los contenidos relacionados con la borrasca Emilia como los más destacados y seguidos.

Publicaciones, vídeos y actualizaciones en tiempo real contribuyeron a mantener informados a los canarios y canarias en todo momento, reforzando el papel de la radiotelevisión pública también en el entorno digital.

Seguimiento informativo en La Radio Canaria

La Radio Canaria realizó también un seguimiento continuado de los efectos de la borrasca Emilia en el Archipiélago, reforzando su programación informativa durante todo el fin de semana. La radio pública canaria centró sus contenidos de mañana, tarde y noche en el seguimiento de la evolución del fenómeno, con conexiones en directo, análisis y avances informativos constantes.

Este esfuerzo tuvo un reflejo directo en la audiencia digital: el número de oyentes del streaming se duplicó durante el fin de semana, evidenciando el interés de los canarios y canarias por mantenerse informados a través de la radio pública en una situación de especial relevancia.