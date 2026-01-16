RTVC y Santa Cruz de Tenerife refuerzan la proyección del Carnaval de los Ritmos Latinos

La cadena pública y el Ayuntamiento han firmado un acuerdo que garantiza más de 80 horas de directo a través de TVC, la Radio Canaria y la nueva plataforma ‘Canarias Play’

Informa: Redacción Informativos RTVC

Radio Televisión Canaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han ratificado este viernes 16 de enero el convenio de colaboración para la difusión del Carnaval 2026, un acuerdo al que también se suma RTVE a través de su Centro de Producción en Canarias. El convenio fue firmado por el administrador general de RTVC, César Toledo; la directora del Centro de Producción de RTVE en Canarias, Francisca González; y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, con el objetivo de asegurar que la magia de los “Ritmos latinos” llegue a todos los hogares del Archipiélago y traspase fronteras.

Este acuerdo conlleva la emisión en directo por parte de Televisión Canaria de los principales eventos del programa de fiestas, que arrancará esta misma noche a las 21:30 horas con la inauguración del «Carnaval de los ritmos latinos», donde serán presentadas las aspirantes a Reina en sus tres modalidades y se realizará el sorteo que determinará su orden de participación en el concurso.

Firma del acuerdo para la emisión de los principales actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Durante el acto de firma, José Manuel Bermúdez destacó la relevancia de esta colaboración: «Que dos televisiones públicas se pongan de acuerdo para emitir nuestro Carnaval es fundamental. Gracias a estos dos grandes medios vamos a retransmitirlo todo; algunos actos en directo y otros en diferido, pero todo el mundo podrá seguir y disfrutar cada fiesta”. El regidor santacrucero también elogió el esfuerzo del equipo humano que trabajará desde seis ubicaciones estratégicas: «Quiero agradecer especialmente a los empleados que van a estar ahí poniendo su esfuerzo en horas intempestivas, de noche, de madrugada, con frío o lluvia. Siempre los he visto dando lo mejor de sí para que las retransmisiones salgan brillantes».

Por su parte, César Toledo puso en valor la sintonía entre entidades: «Como medios públicos que somos, siempre debemos estar de acuerdo, y si hay un motivo por el que vale la pena es por la difusión de nuestro Carnaval. Es una oportunidad para que nuestra fiesta brille donde tenga que brillar». Además, Toledo recordó que esta cobertura se extenderá también al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y al resto de las Islas.

Firma del acuerdo para la emisión de los principales actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Carnaval a la carta con ‘Canarias Play’

Dentro de esta estrategia de difusión global, RTVC refuerza su apuesta digital con ‘Canarias Play’, la nueva plataforma OTT del grupo, que se estrena este Carnaval. La plataforma permitirá seguir los actos en directo, acceder a los contenidos a la carta y revivir los momentos más destacados de las fiestas desde cualquier lugar y dispositivo, ya sea móvil, tableta o Smart TV.

Canarias Play nace con el objetivo de complementar la emisión lineal y ampliar el alcance del Carnaval, facilitando una experiencia más flexible y personalizada para el espectador. La plataforma pondrá a disposición del público una amplia selección de galas, concursos, desfiles y programas especiales, reforzando la accesibilidad de unos contenidos que forman parte esencial del patrimonio cultural y festivo de Canarias.

Según explicó César Toledo, “el estreno de Canarias Play coincide con una ocasión muy especial, ya que permitirá que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife pueda disfrutarse en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, acercando aún más nuestra fiesta a la ciudadanía y a quienes nos siguen fuera del Archipiélago”. Esta herramienta digital contribuirá así a multiplicar la proyección exterior del Carnaval y a conectar con nuevos públicos, especialmente los más jóvenes.

Más de 80 horas para vivir la fiesta chicharrera minuto a minuto

Con la retransmisión de la Gala de Inauguración del Carnaval, este viernes 16 de enero, Radio Televisión Canaria pone en marcha el amplio dispositivo de cobertura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Durante seis semanas, los distintos medios que integran RTVC ofrecerán una programación especial que permitirá seguir con intensidad las fiestas más internacionales de Canarias.

Concursos, desfiles y actos en la calle sumarán casi 80 horas de emisiones en Televisión Canaria, para lo que se ha dispuesto un importante despliegue técnico y humano que, a lo largo de estas semanas, se activará en seis ubicaciones estratégicas de la ciudad. La producción de la señal se realizará desde espacios como el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, el Auditorio Adán Martín, el Colegio de las Dominicas, la calle Ramón y Cajal, la Avenida de Anaga y la Plaza de la Candelaria.

La expectación que despiertan estas fiestas queda reflejada en los datos de audiencia registrados en ediciones anteriores. En 2025, un acumulado de 750.000 espectadores sintonizó en algún momento con Televisión Canaria para seguir los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La Gala de la Reina, el Coso Apoteosis y la Final del Concurso de Murgas fueron las retransmisiones más seguidas, con una final de murgas que alcanzó su mejor registro de los últimos once años. También destacaron el Certamen de Ritmo y Armonía y el Carnaval de Día, que el pasado año logró su mejor dato de audiencia de los últimos cinco años, reflejando con fidelidad la esencia del Carnaval chicharrero.

La cobertura incluye los Concursos de Murgas Infantil y Adulto, el Festival Coreográfico, el Concurso de Agrupaciones Musicales, la Gala de la Reina Infantil, el Festival de los Mayores, la Canción de la Risa, los concursos de Comparsas y Rondallas, así como la Cabalgata Anunciadora, superando la veintena de retransmisiones y ofreciendo una visión completa de unas fiestas que destacan por su imaginación, capacidad artística y carácter popular.

Esta programación especial se completa con el refuerzo de la cobertura digital a través de Canarias Play, la nueva plataforma OTT del grupo RTVC, que se estrena este Carnaval y permitirá acceder a los contenidos del Carnaval con mayor flexibilidad y accesibilidad, ampliando la proyección de una celebración que es reflejo del carácter, la cultura y la identidad de Canarias.