Rubens Ascanio renuncia tras más de diez años en las labores municipales en el pleno ordinario del Ayuntamiento de La Laguna de este mes de diciembre

Rubens Ascanio. Imagen cedida por Unidas se puede

El hasta ahora concejal y coportavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, presentará en el pleno ordinario de este mes de diciembre su renuncia formal al acta tras más de diez años en las labores municipales.

Según informa un comunicado de la formación política, los acuerdos firmados en el seno de la confluencia lagunera establecían el cumplimiento de esta rotación en caso de que no fuera viable conformar un gobierno de progreso en el presente mandato y el concejal desarrollará lo acordado en la sesión plenaria de este mes.

Rubens Ascanio, licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y miembro de Sí se puede, dentro de la confluencia conformada en el municipio bajo el nombre de Unidas se puede, ha ejercido labores de portavocía desde 2015, con la irrupción de este espacio en el consistorio. Desde ese momento hasta el presente ha sido una de las caras visibles de la formación lagunera, ocupando tareas de oposición, liderando procesos como la Comisión de Investigación de las Grúas Municipales, además de tareas de gestión, en la empresa municipal de vivienda Muvisa, como primer teniente de alcalde entre 2019 y 2023, además de responsable de áreas como Bienestar Social, Drogodependencias y Movilidad Sostenible.

Gobierno de progreso

Durante su labor de Gobierno se produjo el mandato de progreso, donde el municipio alcanzó el récord de inversión en materia social, llegando a los treinta millones de euros, además de acciones en materia de accesibilidad que otorgaron al municipio reconocimientos a nivel estatal e internacional.

También defendió la remunicipalización de servicios públicos, caso de las escuelas infantiles municipales o el servicio de atención a mayores, que amplificó notablemente sus labores, además de abrir nuevos servicios de atención como la Oficina de Atención Social, el Recurso de Acogida Municipal Clemencia Hardisson, los pisos para jóvenes sin hogar o los servicios de prevención en materia de drogodependencias. También le tocó impulsar y aprobar el primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible y culminar acciones como el diseño del trazado de la nueva red de carriles bici, además del diseño del nuevo contrato de transporte urbano de TITSA.

Ascanio se convirtió en uno de los principales defensores de acciones en materia de memoria histórica y defensa patrimonial en el pleno lagunero. En el presente mandato ha registrado más de cuatrocientas iniciativas plenarias y solicitudes de información, siendo uno de los miembros del consistorio con mayor número de propuestas.

En el comunicado, la formación política agradece el trabajo y la cercanía mostrada por el concejal, asegurando que ha cumplido con la labor de cercanía y transparencia, además de favorecer la unidad de acción de las fuerzas de izquierda y los acuerdos plenarios que se han logrado en estos años, incluso plantear procesos judiciales muy complejos, que entendían que eran necesarios para clarificar aspectos de la vida institucional bastante turbios.

Diez años de labor institucional

Rubens Ascanio ha explicado que, “no ha sido fácil mantener diez años de labor institucional en un municipio con una vida política intensa como La Laguna, contra viento y marea, y salir como entré, limpio de cualquier duda o sospecha”. Además, muestra su agradecimiento “a los miles de vecinos y vecinas que han confiado en nuestro espacio político, al personal del Ayuntamiento que, en el gobierno y en la oposición, nos han demostrado siempre su capacidad y a los compañeros y compañeras de corporación, por el nivel de diálogo que hemos podido mantener en estos años”.

El concejal lamenta que la división de la izquierda haya tenido un coste y que se haya usado como excusa para no desarrollar un pacto de progreso viable y deseable. “Me voy con la alegría de haber podido contribuir a mejorar servicios públicos fundamentales, arropado por mucha gente, por mis compañeros y compañeras y con una familia a la que le debo muchísimo, por el sacrificio de tiempo que he tenido que hacer”, finaliza.