Nico Brussino hace hincapié en la importancia de los seis partidos que quedan para que el equipo pueda entrar en play-off

Brussino: Hay que tratar los seis partidos que quedan como finales para entrar en play-off

El alero argentino del Dreamland Gran Canaria, Nico Brussino, ha apelado este jueves a tratar los seis partidos que restan de Liga Endesa como finales para asegurar el objetivo de clasificarse al play-off, condición que ahora mismo sostiene en la octava plaza.

En rueda de prensa, Brussino ha recalcado que depende de ellos mismos estar en la lucha por el ‘play-off’, independientemente de resultados de terceros, aunque «si se dan algunos resultados bienvenidos sean»: «Si nosotros no hacemos nuestro trabajo es difícil que las cosas salgan bien».

Sobre el rival

Sobre Covirán Granada, rival de este sábado (19.45 hora canaria), el alero argentino ha alertado de no relajarse ante un rival que «se juega mucho» y que últimamente «viene compitiendo hasta el final, gane o no», por lo que ha apelado a desplegar el juego del equipo y mantener la confianza para llevarse el partido ante un oponente que saldrá «con muchas ganas y energía».

«La clave será la concentración de los 40 minutos. Ellos vendrán muy intensos para pelear hasta el final. Tenemos que estar preparados para contrarrestar al Granada y saber jugar en momentos buenos y malos. Van a competir hasta el final, si somos inteligentes y estamos enfocados veremos un buen baloncesto haciendo nuestro juego», ha explicado el santafesino.

Factor Gran Canaria Arena

Una cita que se disputará en el Gran Canaria Arena, un escenario que para Brussino debe ser clave en la lucha por el ‘play-off’ y donde «cada partido que queda por jugar se debe ganar» para aprovechar la condición de local con una afición a la que ha pedido teñir las gradas de amarillo para remar juntos en la recta final de temporada.

Tras la derrota en la final de Eurocopa ante Hapoel Shlomo Tel Aviv, el Dreamland Gran Canaria ha regresado a un calendario de un partido por semana en lugar de dos, algo que «a veces se hace difícil», si bien permite a la plantilla descansar mejor y al cuerpo técnico plantear entrenamientos «más intensos sabiendo que el tiempo de recuperación es mayor».

«Es algo nuevo que debemos afrontar. Si juegas a los pocos días la cabeza está preparada, pero con muchos días en medio no tanto. Los días previos a los partidos van a ser más intensos a nivel táctico y debemos estar preparados para ello. El cuerpo está más sano y descansado y se tiene que aprovechar», ha ahondado.

Su momento de forma

Acerca de su nivel esta campaña, en la que se encuentra como jugador mejor valorado del Gran Canaria en ACB, ha asegurado que está «con confianza y tranquilidad» para aportar su trabajo al conjunto claretiano, aunque no se fija en los números sino en dar su «mejor versión» y ya luego analizar las estadísticas a final de año.

Nico Brussino ha querido despejar los fantasmas de las últimas temporadas, en las que el Dreamland Gran Canaria sufrió en la recta final un bajón que ahora podría comprometer los objetivos aun en liza.

«Son temporadas distintas y otros jugadores. Cada uno es consciente de lo que queda y cómo debe afrontar la semana. Conocemos la importancia de los seis partidos que quedan y qué quiere el club de cada uno de nosotros para lograr el objetivo de clasificar a play-off», ha apuntado.

Brussino cuenta con la opción de ampliar un año más su contrato en el Dreamland Gran Canaria, si bien no ha querido entrar en valoraciones sobre su futuro y ha asegurado que no ha hablado con el club, ya que «no es momento» teniendo la temporada y los objetivos todavía por sumar, aunque no ha escondido sus deseos de disputar la Euroliga.