Brussino destaca la mejoría del equipo tras las últimas victorias

El alero argentino analizó la actualidad del equipo y al próximo rival, y valoró el convertirse en el máximo triplista histórico del club

Brussino reconoce la mejoría tras las últimas victorias / CB Gran Canaria

El alero argentino del Dreamland Gran Canaria, Nico Brussino, ha reconocido este jueves la mejoría del equipo tras las dos victorias ante BAXI Manresa y KK Spartak Subotica, un cambio de tendencia que se explica en que el Granca «se ha ido encontrando» tras un inicio de temporada que «no fue bueno».

El jugador amarillo ha asegurado que han «mejorado la intensidad defensiva» y que han conseguido «estar concentrados los 40 minutos en el plan de juego» que Jaka Lakovic propuso. «En estos últimos dos partidos lo hicimos de principio a fin, y creo que por eso sacamos las victorias«, asegura.

La dificultad de los rivales

El argentino ha advertido que Bàsquet Girona llega al encuentro con la necesidad de vencer tras no haber ganado todavía en Liga Endesa, en una pista «difícil» y con un ambiente local «muy intenso» como Fontajau.

«Hoy en día cualquier equipo le gana a cualquiera. Han venido muchísimos jugadores nuevos de muchísima calidad. Es una liga que cada año va mejorando, va creciendo. Cada partido es una final porque hay equipos con presupuestos altos que ya se les hace más difícil ganar que antes», ha recordado Brussino.

Un momento muy especial

Después del encuentro ante Manresa, Nico Brussino se convirtió en el máximo triplista de la historia del CB Gran Canaria: «Creo que estar en la historia del club es algo muy lindo, muy importante para mí». Tras cinco temporada consecutivas en la entidad -más allá de su paso en la 2017/2018-: «Me siento muy bien, con mucha confianza. La gente me da su cariño y me siento muy bien. Estar en la historia del club es algo muy bueno para mí«.

Tras sumar quince puntos en el Nou Congost y diecinueve en Serbia, Brussino resalta que se siente «bien y con confianza» en este momento de la temporada, pero que trabaja «día a día para que las cosas salgan en la cancha» y poder ayudar a que el equipo mejore y puedan ganar: «Si se dan mis puntos bienvenido sea, pero siempre trato de dar al equipo lo que necesite».