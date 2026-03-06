Txus Vidorreta y La Laguna Tenerife afrontan una exigente visita al Manresa en el Nou Congost, con el regreso de Marcelinho Huertas pero la baja de Joan Sastre

Txus Vidorreta: «Jugar en el Nou Congost siempre es complicado» / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife afronta este sábado una salida “complicada” al tener que visitar el Nou Congost, el fortín de un BAXI Manresa que según ha declarado Txus Vidorreta en un audio enviado por el club “está haciendo una buena temporada”.

Huertas vuelve tras la lesión

La principal noticia en la actualidad canarista es el regreso del base brasileño Marcelinho Huertas a la convocatoria, que tras varias semanas ausente por lesión, ha podido completar una semana de trabajo entera con el grupo.

“Le va a faltar un poco de ritmo, le fatal partidos para coger el tono habitual, pero ha entrenado con normalidad” ha comentado.

Sin embargo, el Canarias sí lamentará la baja de Joan Sastre, que sufre una lesión en el muslo izquierdo desde la Copa del Rey de Valencia.

Vidorreta no se fía del Manresa

Sobre el Manresa, el técnico ha dicho que es un equipo que “juega con mucha confianza en casa y que además este año está siendo capaces de conseguir victorias importantes fuera como la última en Lleida”.

Vidorreta espera “un rival con mucha energía, con mucho ritmo y con muchos jugadores enchufados desde la línea de tres”, especialmente Álex Reyes, Marcis Steinbergs y Louis Olinde.

Además, el entrenador aurinegro ha señalado la incidencia que tienen en el juego del cuadro catalán manejadores como el excanarista Ferrán Basas, Dani Pérez o Eli Brooks.

Por último, ha hablado de los jugadores interiores entre los que ha destacado al internacional en las recientes ventanas FIBA, Pierre Oriola, un jugador “que domina todas las facetas del juego”.