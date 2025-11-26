La Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad aprobó la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para instar al Gobierno de España a devolver Canarias 50 a la ciudad La diputada del PP de Canarias por Las Palmas, Jimena Delgado. Imagen Partido Popular La diputada del Partido Popular de Canarias por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, celebró la aprobación en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por su formación para instar al Gobierno de España a devolver las instalaciones del Canarias 50 a la ciudad, con el objetivo de transformarlas en un gran espacio verde y de uso ciudadano. Delgado explicó que esta aprobación “ha sido posible exclusivamente gracias al impulso y al voto del Partido Popular”, ya que la iniciativa salió adelante pese al voto en contra del PSOE y a la abstención de Vox, posiciones que, según la diputada, “demuestran quién está realmente defendiendo a Las Palmas de Gran Canaria y quién no”. La diputada calificó de “incomprensible, pero lamentablemente previsible” la negativa del PSOE, recordando que “los socialistas nunca han tenido voluntad real de devolver el Canarias 50 a la ciudad”. “Hoy, una vez más, el PSOE decide ponerse de espaldas a Las Palmas de Gran Canaria y seguir la línea marcada por Pedro Sánchez y Carolina Darias, negándose a apoyar un proyecto que beneficiaría

directamente a los vecinos de La Isleta", señaló.

Abstención de Vox

Jimena Delgado fue especialmente contundente al valorar la abstención de Vox, a la que calificó como “una incoherencia monumental”, señalando que “entre lo que predican y lo que realmente hacen hay una diferencia brutal. Presumen de defender a España, de defender el interés público y de plantar cara al Gobierno, pero cuando llega el momento de votar algo tan concreto y tan necesario como recuperar el Canarias 50 para los vecinos, se apartan y miran hacia otro lado”.

La diputada denunció que esta abstención “vuelve a situar a Vox del lado del PSOE, como tristemente es ya habitual”, añadiendo que “su política de sembrar tempestades, generar ruido y no asumir responsabilidades reales es profundamente lamentable. Los ciudadanos no necesitan discursos inflamados ni titulares vacíos; necesitan votos útiles y decisiones que mejoren su vida. Y hoy Vox ha decidido no estar a la altura”.

Delgado continuó criticando la abstención de Vox con la que se ha impedido «enviar un mensaje rotundo al Gobierno de España para cerrar el centro de atención a migrantes en el Canarias 50 y devolver este espacio estratégico a la ciudad. Tenían la oportunidad de defender a Las Palmas de Gran Canaria y simplemente no quisieron hacerlo”, añadió.

Defensa de los intereses de la ciudad

Jimena Delgado destacó que el Partido Popular es “el único partido que ha defendido sin fisuras y sin matices los intereses de la ciudad y de los vecinos de La Isleta” en este asunto, impulsando una iniciativa “que abre una oportunidad real para transformar el Canarias 50 en un gran pulmón verde que mejore la calidad de vida de miles de personas”.

“La PNL se ha aprobado porque el PP ha hecho su trabajo; escuchar a los vecinos, defender a la ciudad y llevar esta reivindicación a las instituciones donde había que hacerlo. Y seguiremos haciéndolo hasta que el Gobierno de España devuelva este espacio a quien realmente pertenece: a los ciudadanos”, concluyó.