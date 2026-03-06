El presidente del Gobierno ha solicitado comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa en Madrid.-EFE/ Kiko Huesca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio.

Pide además comparecer para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19, según han informado fuentes del Ejecutivo, con lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar en la última semana del mes.

El PP ha reclamado esta semana la comparecencia urgente de Sánchez y ha exigido también que se someta a la autorización del Congreso el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre.

El presidente del Gobierno retomó el martes pasado la bandera del «No a la guerra» en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para los ataques a Irán.

Sánchez reivindicó la vigencia del derecho internacional y subrayó que España no será «cómplice de algo malo para el mundo» solo por el miedo a represalias.

Fragata a Chipre

Este jueves, Defensa informó del envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, después de que un dron lanzado desde el Líbano impactara en una base británica en la isla.

El Gobierno sostiene que una cosa es una misión de ataque y otra de defensa, pero el PP reclama que la participación en esa operación sea autorizada por el Congreso porque, subraya, se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto y los soldados españoles se exponen a ser atacados.