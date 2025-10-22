El objetivo del ayuntamiento es mostrarlo en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife que se inaugurará el 27 de octubre

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife se inaugurará el próximo 27 de octubre. Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.

El gobierno local de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Estado el archivo de las logias masónicas de Canarias. Esta petición se ha realizado al Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicado en Salamanca.

Un reclamo formal que han decidido tras la reunión entre el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Inauguración del Templo

Después de varios años de restauración, el Templo Masónico de Canarias se inaugurará el 27 de octubre. La intención de la administración local es poseer esos documentos históricos para mostrarlos en el nuevo espacio de gran valor patrimonial.

Según Bermúdez, «queremos que el Templo pueda contar entre sus contenidos de la cesión temporal de la documentación y bienes materiales más significativos de la masonería en Canarias de los siglos XIX y XX, especialmente la documentación relativa a los Venerables de la Logia de Añaza, el Estandarte de la Logia de Añaza nº 270 y objetos como joyas que creemos custodian, con el fin de que puedan ser expuestas en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife”.

En el Templo habrá un área destinada a la interpretación para difundir y poner en valor «este singular patrimonio histórico y cultural».

El escrito remitido al Archivo señala que precisan de las todas las logias Canarias impulsoras de la construcción del inmueble masónico.