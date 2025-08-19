El ala-pívot ha estado ausente por molestias físicas

El equipo de Sergio Scariolo se encuentra con un balance negativo de tres derrotas y una victoria, ante República Checa, en su preparación hacia el Eurobasket

El canario Santi Aldama regresa al entrenamiento de España tras perderse la preparación. La selección española de baloncesto regresó este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, con las novedades del ala-pívot Santi Aldama y del escolta Darío Brizuela, baja en el partido contra Francia del pasado sábado por una sobrecarga.

El canario Santi Aldama regresa al entrenamiento de España tras perderse la preparación. Arriba en una imagen de archivo.

Además, los recién llamados Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas también se ejercitaron con el resto del grupo, que continúa a la espera de Alberto Díaz, todavía ausente en los entrenamientos, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en sus redes sociales y pudo confirmar EFE.

La selección española prepara su próximo compromiso amistoso ante la selección de Alemania, entrenada por el español Álex Mumbrú, este jueves en el Movistar Arena de Madrid, en un encuentro que enfrentará a las dos últimas campeonas del mundo -España en 2019 y Alemania en 2023-.

El equipo de Sergio Scariolo se encuentra con un balance negativo de tres derrotas, dos de ellas ante Francia y otra ante Portugal, y una victoria, ante República Checa, en su preparación hacia el Eurobasket, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.