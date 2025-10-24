Este artefacto espacial espera asegurar comunicaciones los próximos 15 años

El satélite SpainSat NG II, que incorpora algunos de los sistemas e instrumentos de comunicación más avanzados y seguros del mundo, se encuentra ya rumbo al espacio tras el exitoso lanzamiento desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

El satélite español SpainSat NG II pone rumbo al espacio. EFE / Space X

A las 21:30 hora local, 2:30 hora canaria, con un retraso de 24 horas sobre el programa previsto debido a un fallo en el lanzador, el satélite emprendió su viaje encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía Space X.

Unos 34 minutos después del despegue, el lanzador liberó el SpainSat NG II, superando así una de las fases más críticas del proceso. En este instante, comenzó un recorrido que se prolongará durante más de cinco meses, hasta que el satélite se sitúe en una órbita geostacionaria (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra).

Satisfacción entre los representantes

El satélite proporcionará desde su destino final, cuando esté plenamente operativo, comunicaciones seguras al Gobierno, a las Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales, como la OTAN o la Unión Europea durante los próximos 15 años.

El lanzamiento lo presenciaron en directo numerosos representantes de los ministerios de Defensa, de Industria y de Ciencia, de la Agencia Espacial Española, de las Fuerzas Armadas, de la compañía Hisdesat -propietaria y operadora del satélite- y empresas del sector aeroespacial español.

Cuando el cohete se desprendió del satélite español y éste emprendió su viaje en solitario, se han sucedido las escenas de satisfacción y de alegría entre los integrantes de la delegación española presentes en el complejo espacial de Cabo Cañaveral.

El director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, aseguró que este lanzamiento completa «un ciclo histórico» para el sector espacial español, y valoró que España «ha consolidado hoy su papel como referente europeo en comunicaciones satelitales seguras y refuerza su contribución a la defensa y a la seguridad global».

Fotografía de archivo de los exteriores de un hangar de SpaceX.EFE/ Cristobal Herrera-Ulashkevich

Características del satélite

El satélite es un ‘gemelo’ del que se puso en órbita el pasado 30 de enero y juntos completarán la constelación SpainSat NG, uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, por la complejidad tecnológica, por la elevada implicación del sector aeroespacial español en el proyecto y por incorporar algunos de los sistemas de comunicaciones más avanzados del mundo.

Con una envergadura que supera los 7 metros de altura y un peso de 6 toneladas, el ‘SpainSat NG II’ ofrecerá junto a su gemelo una capacidad dual (civil y militar), segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, países aliados y organismos internacionales, y entre ellos a la OTAN.

Los dos satélites reemplazarán a otros dos satélites (el SpainSat y el XTAR-EU) que cumplieron la tarea de proporcionar comunicaciones seguras a España y varios organismos supranacionales durante casi veinte años.

También los centros de control desde lo que han sido gestionados esos satélites -ubicados en Arganda (Madrid) y Maspalomas (Gran Canaria)– pasan el testigo al nuevo Centro de Control de Satélites que la empresa Hisdesat, propietaria y operadora de los satélites, ha puesto en marcha en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

Los dos satélites españoles se encuentran entre los más avanzados a nivel mundial, gracias a sus capacidades y tecnologías de vanguardia. Estos incorporan antenas innovadoras y avanzados sistemas de protección contra interferencias, ciberataques y amenazas nucleares.