El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha concluido, con total normalidad y sin incidencias, la celebración de la primera tanda de exámenes correspondientes a los procesos selectivos de estabilización por concurso-oposición y ordinario de la convocatoria efectuada en diciembre de 2022.

El SCS finaliza sin incidencias los exámenes de estabilización. Imagen de archivo de las protestas de los médicos en el Hospital Universitario de Canarias por el proceso de estabilización..

Durante la pasada semana se han celebrado pruebas en todas las islas, a las que estaban convocados 8.284 aspirantes pertenecientes a 61 categorías profesionales de los subgrupos A1 sanitario y A1 de gestión y servicios.

Entre las categorías afectadas por la convocatoria del concurso oposición de A1 sanitario se encuentran las diferentes especialidades de facultativos como los de Hematología, Traumatología, Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Pediátrica, Pediatría y sus Áreas Específicas, Medicina Familiar y Comunitaria, médicos de Admisión y Documentación Clínica y Pediatría de Atención Primaria, entre otras.

Además, se han celebrado los exámenes al personal de gestión y servicios integrados en el grupo A1, entre cuyas categorías se encuentran los Técnicos de la Función Administrativa, Técnicos Titulados Superiores en ADE o Jurídico, entre otras, hasta un total de diez categorías diferentes, recoge una nota de la Consejería.

Calendario previsto

Los ejercicios, de dos horas de duración cada uno de ellos, se desarrollaron conforme a la planificación prevista, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y minimizando el impacto asistencial gracias a la coordinación entre los distintos servicios sanitarios.

Tal y como se indicó en el llamamiento, el SCS publicará las respuestas de las preguntas incluidas en los exámenes y, en los próximos días, las calificaciones correspondientes al ejercicio, continuando, de esta manera, con el calendario previsto de actuaciones.

Desde el SCS se quiere expresar su agradecimiento al personal de la Dirección General de Recursos Humanos, al de las Gerencias y Direcciones Gerencia, al personal colaborador y a los miembros de los tribunales calificadores por su esfuerzo, profesionalidad y compromiso.

Asimismo, se reconoce la colaboración y responsabilidad de los aspirantes, que han contribuido decisivamente al desarrollo ordenado de las pruebas.