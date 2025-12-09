El Gobierno asegura que «sabemos que no hay emisiones desde las piscifactorías, no sigue saliendo ningún contaminante pero si seguimos las recomendaciones de salud pública, es cierto que no hay contaminación por la bacteria e.coli pero sí manchas que podrían generar algún tipo de patología»

Se rebaja de alerta a prealerta la situación por contaminación marina en Telde, en Gran Canaria.

El Gobierno canario ha rebajado este martes a prealerta la situación por contaminación marina en el litoral de Telde tras comprobar con helicópteros que monitorizan la situación y con técnicos del Gobierno que ya no se producen emisiones procedentes de la piscifactoría donde se originó el problema.

Es lo que ha anunciado durante el pleno del Parlamento de Canarias el consejero del Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, que ha explicado que la decisión se ha tomado tras una reunión esta mañana del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), que hace más de una semana limitó la alerta al ámbito territorial de Telde, pese a que en un principio incluía también a Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

El consejero ha reconocido que lo ocurrido, cuyo origen es la muerte y descomposición de miles lubinas de una piscifactoría frente al litoral de Telde, es una catástrofe natural y que en lo que trabajan es en dirimir si las causas proceden de un vertido que llegó a las jaulas de los peces, o si la situación se generó en la propia granja.

Playas de Telde

Respecto a la reapertura de las cinco playas de Telde cerradas, Manuel Miranda ha recordado que esa decisión corresponde al Ayuntamiento en base a la información disponible, pero que en cualquier caso la situación actualmente no invita a que eso ocurra.

«Sabemos que no hay emisiones desde las piscifactorías, no sigue saliendo ningún contaminante pero si seguimos las recomendaciones de salud pública, es cierto que no hay contaminación por la bacteria e.coli pero sí manchas que podrían generar algún tipo de patología«, ha explicado el consejero, que ha avanzado que ha sido la propia empresa de la piscifactoría quien ha presentado la denuncia ante la Fiscalía.

Se ha comprometido asimismo a dilucidar el origen, que está siendo investigado por la unidad del Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente, y ha aseverado que, si procede, habrá expedientes sancionadores en cuanto se sepa el origen, tanto si es consecuencia del vertido de un tercero o responsabilidad de la piscifactoria, pues se ha generado, ha dicho, un perjuicio importante.

Miranda respondía a preguntas formuladas por la diputada del PSOE Alicia Vanoostende y a la del Partido Popular Sonsoles Martín.

Piden más transparencia

La representante socialista ha demandado una mayor transparencia y tener en cuenta las repercusiones económicas en actividades como el turismo y la hostelería, así como la necesidad de conocer la causa y los responsables.

«Quien contamina, paga«, ha insistido Vanoostende, que ha trasladado al consejero la exigencia de los vecinos de tener acceso a los informes de análisis del agua, por ejemplo, o de que se trasladen al lugar, además de los técnicos, representantes políticos como el propio consejero o el presidente de Canarias pues se trata, ha concluido, de una de las peores catástrofes en la costa de los últimos veinte años.

En su intervención, la diputada del PP Sonsoles Martín, vecina de la zona afectada, ha dicho que la situación es «desagradable». Y que están molestos por la gestión del cierre de las playas o el desconocimiento respecto al origen. «Lo que demanda la ciudadanía es claridad, que se asuman responsabilidades y que se establezcan controles para que esto no se repita», ha finalizado.