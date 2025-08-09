La suspensión de las actividades al aire libre por el calor ha comenzado a aplicarse a partir de las 8.00 horas de este sábado

Imagen archivo RTVC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la declaración de alerta máxima por altas temperaturas y por riesgo de incendios, lo que implica la suspensión de todas las actividades al aire libre, entre ellas el Rastro del domingo.

La suspensión de las actividades al aire libre comenzó a aplicarse a partir de las 8.00 horas de este sábado, donde también se recomienda usar el transporte público para trasladarse a las playas, sobre todo la de Las Teresitas.

Medidas ante el calor

En el caso de ir en vehículo particular, aconseja consultar el nivel de ocupación de los aparcamientos en https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/movilidad-y-accesibilidad-universal/aparcamientos.

Mientras esté activo el PEMU permanecerá cerrado el acceso al Parque de las Mesas, espacio que desde el pasado miércoles mantenía clausurados los fogones del área recreativa.

Las medidas recogidas en el plan municipal se suman a las del insular decretadas por el Cabildo de Tenerife, que prohíbe hacer fuego en exteriores, fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, carreteras, miradores y resto de infraestructuras de uso público, y realizar exhibiciones pirotécnicas, así como usar maquinaria y herramientas que provoquen chispas.

Recomendaciones a la ciudadanía

También se prohíben los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética, el uso de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa, el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, la estancia en el monte y el tránsito por senderos, pistas forestales o campo a través.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones por los episodios de intenso calor previstos para este fin de semana, en los que se esperan alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados.