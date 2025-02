El programa de La Radio Canaria analiza si el romanticismo ha muerto o solo ha cambiado su forma de expresión

¿Es beneficioso ser romántico en una relación? ‘SNQP’ comparte lo que dicen los expertos

Rosa Vidal, conductora del programa.

Este lunes 24 de febrero a las 22:00 horas, ‘Siempre nos quedará París‘ de La Radio Canaria convoca a la audiencia a su cita habitual con la Inteligencia Emocional para profundizar en el romanticismo en las relaciones, y si esta exaltación de los sentimientos se ha perdido en la era digital. Según explica Rosa Vidal, conductora del espacio, «Ser romántico es tener capacidad de sensibilidad, que por ende, también nos hace ser empáticos. Implica las ganas e inquietud de conocer gente nueva, personas nuevas, nuevos vínculos».

En este contexto, la periodista y presentadora plantea una reflexión sobre la evolución del amor a lo largo de los años: «si existe un tema estrella que, como brújula, ha guiado nuestra travesía estando presente a lo largo de los años de emisión del programa, es sin duda, el amor. Y sí, hemos visto cómo se ha ido transformando la manera en que lo vivimos, entendemos, expresamos y entregamos».

Es habitual escuchar que la gente ya no se esfuerza en las relaciones, que ya no existen los detalles y que parece que se está acabando el cortejo a la hora de conquistar a una persona. Y hay quien apunta que no se han perdido esos valores, sino que se ha ganado libertad. Desde hace unos años es posible conocer a gente a un solo click de distancia y si esa persona no encaja con uno, se pasa a la siguiente entrando en un ciclo de encuentros esporádicos y superfluos. Entonces, ¿para qué esforzarse en seducir derrochando ingenio, tiempo, palabras y hechos románticos?

El programa radiofónico abordará cuestiones como la percepción de que las personas ya no se esfuerzan en las relaciones, la aparente desaparición de los detalles románticos y el impacto de la tecnología en el cortejo. Se explorará la idea de que la libertad individual ha ganado terreno, pero también se analizará cómo las aplicaciones de citas y las redes sociales han influido en la forma en que nos vinculamos.

El poder transformador del medio digital en las relaciones sentimentales

En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que interactuamos y nos relacionamos. Si bien estas plataformas ofrecen oportunidades para conectar y compartir momentos especiales, también pueden influir significativamente en nuestras relaciones sentimentales.

Uno de los efectos más comunes de las redes sociales es la tendencia a comparar nuestras relaciones con las de los demás. Las publicaciones cuidadosamente seleccionadas pueden provocar sentimientos de insuficiencia, y pueden generar la reflexión de ¿y porqué a mí no?

El romanticismo más allá de las relaciones amorosas

Los expertos explican que ser romántico significa también tener una tendencia hacia la idealización más que hacia lo real. «A veces terminamos idealizando a las personas y esta tendencia se termina sosteniendo en diferentes tipos de vínculos». Pero, el romanticismo no solo se puede demostrar en las relaciones de pareja. Las personas románticas lo son también en su entorno. «Estos individuos tienen, además, una capacidad marcada para la amistad, la formación de nuevos vínculos y sociabilidad. Las personas más románticas tienen mayores habilidades sociales normalmente».

Reflexionando con los oyentes

‘Siempre nos quedará París’ lanzará cuestiones al público con la finalidad de invitarles a reflexionar si son personas románticas o si consideran que el romanticismo es una parte importante de las relaciones personales. También se detendrá en el propio término que toma el protagonismo esta semana y su significado: ¿Qué es ser romántico?

La opinión de expertos

Cuestionado sobre si es beneficioso ser una persona romántica en una relación de pareja, los especialistas responden que sí es beneficioso, y añaden que el amor de verdad ha de ser libre, al margen del lenguaje y las acciones que cada uno de nosotros utilizamos para comunicarnos y conquistar a los demás.

Equipo de «románticos»

Acompañan a Rosa Vidal en este encuentro a «corazón abierto» el equipo de «románticos» formado por el doctor Clavijo, psicólogo; Manuel Herrador, doctor en Ciencias Sociales y periodista; Chema Blanco, periodista; la doctora Rivero, ginecóloga y sexóloga; y Joanne Kirk, empresaria.