Sorprenden a una persona con 200 gramos de hachís en Tacoronte

Se investiga un posible delito contra la salud pública

La Guardia Civil sorprendió a varón de 31 años de edad y vecino del Sauzal con 200 gramos de hachís entre su ropa y 760 euros en efectivo. Los agentes realizaban un punto de verificación de vehículos y personas en Tacoronte, municipio de Tenerife, cuando sorprendieron al acusado.

Sorprenden a una persona con más de 200 gramos de hachís en Tacoronte / Imagen cedida por la Guardia Civil

Los agentes procedieron a la investigación del acusado por un delito contra la salud pública. El suceso ocurrió durante un control de tráfico en Tacoronte cuando este viajaba en el asiento de copiloto de un coche.

Cuando los agentes que realizaron el control dieron el alto a este vehículo, observaron que el acompañante al conductor se comportaba de forma extraña y mostraba evidentes signos de nerviosismo, por lo que procedieron al registro superficial de su ropa encontrando el hachís y el dinero.

Las diligencias instruidas se remitieron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Laguna.