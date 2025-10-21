Dreamland Gran Canaria viaja a Serbia para medirse al Spartak Subotica en un choque que puede ser decisivo en el grupo H de la competición

Spartak Subotica vs Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria afronta esta tarde una cita de máxima exigencia en la tercera jornada del grupo H de la Basketball Champions League. El conjunto amarillo visita la pista del Spartak Subotica en Serbia, en un duelo que comenzará a las 19:00 horas (hora canaria) y que puede ser determinante en la lucha por el liderato del grupo.

Ambos equipos llegan a este encuentro con un balance inmaculado de 2-0 tras haber superado a los mismos rivales: Benfica y Le Mans.

Estado de forma de ambos equipos

El Dreamland Gran Canaria inició su andadura europea con una contundente victoria en Lisboa ante el Benfica (61-98), mostrando un nivel defensivo sobresaliente y una gran eficacia en el perímetro. En su segundo compromiso, los de Jaka Lakovic sufrieron algo más, pero terminaron imponiéndose al Le Mans en el Gran Canaria Arena por 73-68.

El Spartak Subotica, por su parte, ha seguido un camino muy similar. Los serbios dominaron con claridad al Benfica en casa. El otro partido lo sacaron adelante un igualadísimo duelo frente al Le Mans, que se resolvió por un solo punto de diferencia.

Clasificación

Todo apunta a que el enfrentamiento de este martes decidirá buena parte del futuro del grupo. Tanto Gran Canaria como Spartak Subotica se perfilan como los grandes favoritos para ocupar la primera plaza del grupo H, una posición clave para encarar con ventaja la siguiente fase de la competición.